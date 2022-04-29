Meram'da yalnız ve geliri olmayan yaşlıların evleri bayrama hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Meram'da yalnız ve geliri olmayan yaşlıların evleri bayrama hazırlanıyor

29.04.2022 12:01
Meram'da yalnız ve geliri olmayan yaşlıların evleri bayrama hazırlanıyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi her bayram öncesinde olduğu gibi bu Ramazan Bayramı için de yalnız, yaşlı ve geliri olmayan vatandaşların evlerini bayrama hazırlıyor.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi her bayram öncesinde olduğu gibi bu Ramazan Bayramı için de yalnız, yaşlı ve geliri olmayan vatandaşların evlerini bayrama hazırlıyor.

Her bayram öncesinde yalnız ve geliri olmayan yaşlıların evlerini temizleyerek örnek bir sosyal belediyecilik örneği sergileyen Meram Belediyesi, bu uygulamayı Ramazan Bayramı'nda da sürdürdü. Meram Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi, evlerini temizlemekte zorluk yaşayan yalnız ve yaşlı vatandaşların yardımına koştular. Ekipler, bir taraftan evlerin temizliğini yaparken diğer taraftan da küçük çaplı eksikliklerini gideriyor.

"Her büyüğümüz bize Allah'ın emanetidir"

Bu örnek uygulamanın sadece bayramlarda değil yılın belirli zamanlarında tekrarlandığına vurgu yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu çalışmanın bayram öncelerinde daha da sık hale getirildiğini ifade etti. Meram'ın gencinden, yaşlısına 350 bin kişilik bir bütün olduğunu ifade eden Başkan Kavuş, "Amcalarımızı, teyzelerimizi unutmamaya ve ihmal etmemeye özen gösteriyoruz. Sadece bayramlarda değil, yıl boyunca yardıma ihtiyaç duyan yaşlı ve engelli, geliri olmayan hemşehrilerimizin evlerini temizleyerek onların hem mutlu olmalarını hem de sağlıklı bir ortamda yaşamalarına imkan sağlamaya çalışıyoruz. Her bir büyüğümüzün bizlere Allah'ın emaneti olduğunun bilincindeyiz. Bir gün çoğumuz yaşlanacak ve başkalarının yardımına ihtiyaç da duyacağız. Kültürümüzün, dinimizin gereği olarak yaşlı ve engelli hemşehrilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız" şeklinde konuştu. - KONYA

Meram'da yalnız ve geliri olmayan yaşlıların evleri bayrama hazırlanıyor
Meram'da yalnız ve geliri olmayan yaşlıların evleri bayrama hazırlanıyor
Meram'da yalnız ve geliri olmayan yaşlıların evleri bayrama hazırlanıyor
Meram'da yalnız ve geliri olmayan yaşlıların evleri bayrama hazırlanıyor
Meram'da yalnız ve geliri olmayan yaşlıların evleri bayrama hazırlanıyor

YORUMLAR
500
Eminönü'nde bayram alışverişi hareketliliği başladı Eminönü'nde bayram alışverişi hareketliliği başladı Pandemi etkisini yitirdi, bayram öncesi baklavaya talep patladı Pandemi etkisini yitirdi, bayram öncesi baklavaya talep patladı

Ramazan Bayramı, Bayram, Konya, Meram, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Meram'da yalnız ve geliri olmayan yaşlıların evleri bayrama hazırlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:58 Türkiye'nin ilk çeyrek turizm geliri açıklandı: 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu
11:53 Liseli genci bıçaklayarak hastanelik etmişlerdi! Serbest kalan iki genç tekrar aynı yere gelerek tehditler savurdu
11:40 Depremzede ile duşakabin tartışması yaşayan Elazığ Belediye Başkanı görüntülerle ilgili CHP'yi ve gazeteciyi suçladı
11:23 Çin'de uygulanan 'sıfır kovid' politikası sertleşti! Vatandaşlar çileden çıktı
11:15 3 yaşındaki çocuk Kırşehir'deki yangında hayatını kaybetti
11:14 29 Nisan'da altının gram fiyatı 913 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Sattığı daireye talep çok olunca ev turunu ücretli yaptı: Hafta içi 100, hafta sonu 150 TL
11:11 Yılan hikayesine döndü: Sarı kırmızlılarda seçim iptal!
11:09 Tedavisi için 1,5 milyon TL harcadığı kedisinin ölüm haberiyle yıkılan Esra Sönmezer, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
01:10 Kılıçdaroğlu'ndan 10 gündür elektriği kesik olan AK Parti seçmeni aileye ziyaret: 4 aydır kiralarını da ödememişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 12:10:42. #1.11#
SON DAKİKA: Meram'da yalnız ve geliri olmayan yaşlıların evleri bayrama hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement