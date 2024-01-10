Mersin Büyükşehir, 2023\'te de Kadınları Önceleyen Projelere İmza Attı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi 2023'te de kadınları önceleyen proje ve hizmetlere imza attı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, eğitimlerden gizli iş gücünü görünür kılan çalışmalara, danışma merkezlerinden kurslara kadar birçok alanda kadınlara yönelik verdiği proje ve hizmetlerle kentin farklı noktalarında yaşayan kadınların hayatlara dokunmayı sürdürdü.

Büyükşehir, yıl boyunca kent paydaşları, kadın derneği ve STK'larla iş birliği halinde gerçekleştirdiği birçok toplantı ve eğitimin yanı sıra Belediye bünyesinde hizmet içi eğitimler kapsamında personele yönelik verilen eğitimlerle de toplumsal cinsiyet eşitliğinin her alanda artırılmasını önceleyen çalışmalara imza attı. Büyükşehir ayrıca 2024-2026 yılları arası uygulamaya konulacak olan Yerel Eşitlik Eylem Planı için gerekli çalışma, toplantı ve yazışmaları da gerçekleştirdi. Büyükşehir tarafından kentteki çocuklara yönelik de birçok eğitim gerçekleştirilerek çocukların şiddet, istismar ve haklarına yönelik farkındalıklarının arıtılması sağlandı.

BÜYÜKŞEHİR, YIL BOYUNCA DEPREMZEDE KADINLARIN DA YANINDA OLDU

Büyükşehir Belediyesi, sadece Mersin'de yaşayan kadınların değil, özellikle 6 Şubat depremi sonrası depremin yaşandığı illerden Mersin'e gelen kadınların da yanında olmayı sürdürdü. Büyükşehir depremin yaşandığı andan itibaren hızlıca bölgeye intikal ederek yardım çalışmalarını başlatırken, bölgedeki depremzede kadınların hijyen ve kişisel ihtiyaçlarını da karşılayarak destek oldu. Deprem sonrası Mersin'e gelen kadınlara hem barınma hem psikolojik hem de diğer ihtiyaçlar konusunda destek olan Büyükşehir, depremzedelerin hizmetine açtığı barınma merkezlerinde kalan depremzede kadınları bir an olsun yalnız bırakmadı. Depremzede kadınların giysi, kişisel hijyen malzemeleri ve yiyecek ihtiyaçlarını düzenli olarak karşılayan Büyükşehir, kadınlara yönelik psikolojik desteklerini de sürdürerek, depremin etkilerini en aza indirmeye çalıştı.

Büyükşehir, Hal Dikiş Atölyesinde depremzedelere yönelik dikiş kursu, örgü kursu, bebek yeleği, patik gibi alanlarda kurs hizmeti verip depremzedelerin ihtiyaçları yönünde dikim ve tamiratlar da gerçekleştirdi.

KADIN DANIŞMA MERKEZLERİ VE MOR YERLEŞKE İHTİYACI OLAN KADINLARIN 7/24 YANINDA

Büyükşehir'in şiddet veya istismar görmüş kadınlara destek olarak hayata tutunmalarına yardımcı olmak amacıyla hizmete açtığı Kadın Danışma Merkezleri, 2023 yılında da kente gelen veya kentte yaşayan kadınların 7/24 yanında olmaya devam etti. Büyükşehir bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Sığınma Evi de 2023 yılında şiddete maruz kalan kadınların, çocuklarıyla birlikte güvenle konaklayabildikleri, barınma ihtiyaçlarının karşılandığı bir merkez olarak kadınların yanında olmayı sürdürdü. Kadın Sığınma Evi'nde kadın ve çocuklara bireysel terapi, grup terapisi ve çalışmaları, okuma yazma eğitimi olamayan kadınlara yönelik okur-yazarlık eğitimi verilirken; çocukların da eğitimlerinin aksamadan devam etmesi için, tüm kırtasiye ihtiyaçları Büyükşehir tarafından karşılandı. Ayrıca çocukların Sığınma Evi'ne en yakın okullara kayıtları yapılarak, okul durumları da düzenli olarak takip ediliyor. 2023 yılında 177 kadın, Sığınma Evi'nden faydalandı.

2023 yılında Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Karaduvar Mahallesi'nde 2 adet Mor Yerleşke hizmet vermeye başladı. 6 Temmuz 2023 yılında 50 çocukla hizmete başlayan ve açıldığı günden itibaren faaliyetlerini sürdüren Mor Yerleşke, okul öncesi çocuklara yönelik eğitsel ve duyusal faaliyetler ile eğitimlere başladı. Çocukların ince ve kaba motor becerileri, renk, sayı ve hayvanları tanıma, montesorri etkinlikleri, bedensel beceriler, tanışma ve davranış oyunları ile eğitimlerine devam ediliyor.

2023 yılında 3 kadın adli yardımdan, 8 kadın sosyal ve ekonomik destek hizmeti yardımından, 1 kadın kreş yardımından yararlanırken; 3 kadının halk eğitim kursuna, 14 çocuğun da okullara kaydı yapıldı. Büyükşehir ayrıca Kariyer Merkezi ile 26 kadının da iş bulmasına olanak sağladı.

BÜYÜKŞEHİR, 2023'TE DE KADINLARA GELİR KAPISINI ARALADI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ve Mersinden Kadın Kooperatifi'nin de paydaşı olduğu 'Evimiz Atölye' projesi ise 2023 yılında da kadınların ekonomide daha fazla yer almaları ve üretim gücünün, toplumun her kesimine ulaşmasını sağlamak amacıyla sürdürülmeye devam etti. Proje kapsamında çoraptan oyuncak yapımı öğrenen yüzlerce kadın, gelir elde etme imkanı bulurken, 2023 yılında ise 636 kadın projeden yararlandı.

Büyükşehir'in üretici kadınlara destek vermek ve üretici kadın emeğinin görünürlüğünü artırmak için hayata geçirdiği 'Üretici Kadın Stantları', 2023'te de kent genelinde faaliyet göstermeye devam etti. 2023 yılında ürettikleri ürünleri Büyükşehir'in stantlarında satışa sunan 2115 üretici kadın gelir elde etme imkanı buldu.

GAZİ ÇİFTLİĞİ 2023'TE DE ÜRETEN KADINLARIN ADRESİ OLDU

Atatürk'ün kurduğu ve Türkiye'nin ilk kooperatifi olma özelliğindeki Silifke Gazi Çiftliği ise 2023'te de Mersin'in tanıtımına katkı sağlamak, tarımsal üretimi desteklemek ve kadın emeğini güçlendirmek adına çalışmalar gerçekleştirmeye devam etti. Çiftlikte yer alan farklı alanlardaki kurslarla kadınlara yeni iş imkanları yaratılırken, üretim yapan kadınların ürünlerinin de yetiştirilmesine olanak sunuluyor. Gazi Çiftliği'nde yer alan Muazzez İlmiye Çığ Kütüphanesi ise kadın ve çocuklara kitap, dergi ve makale gibi önemli materyallere ücretsiz erişim sunmayı da sürdürdü.

ÇOCUKLAR, BÜYÜKŞEHİR'İN MERKEZLERİNDE EĞİTİM HAYATLARINA İLK ADIMI ATTI

Büyükşehir, dezavantajlı mahallelerde okul öncesi eğitimi alamayan çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerini desteklemek için yıl boyunca değerler eğitimi, geleneksel oyunlar, dans, matematik oyunları, sanatsal aktiviteler, bilim atölyeleri gerçekleştirmeye ve kadınlara yönelik okuma yazma kursları düzenlemeye de devam etti.

Atgirmez Kadın ve Çocuk Atölyesi, Ötüken Kadın ve Çocuk Atölyesi, Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi ile Yaşar Bayboğan Kadın ve Çocuk Atölyesi 2023 yılında da faaliyetlerine hız kesmeden devam etti. 2023 yılında atölyelerden 367 çocuk ve 237 kadın yararlandı. Büyükşehir'in aileler için güvenli, çocuklar için ise kaliteli eğitim hizmeti sunduğu Çocuk Gelişim Merkezleri de, 2023 yılında 235 çocuğu eğitim hayatına hazırladı.

2021 itibariyle Tarsus'ta ve Silifke'de faaliyete başlayan Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyeleri 2023 yılı Ağustos ayında Mezitli'de de açılarak kadınlara ve çocuklara yönelik kodlama, robotik, 3 boyutlu tasarım ve oyun geliştirme eğitimleri sağladı. Atölye çalışmalarına ek olarak festivallerde, çocuk oyun alanlarında Bilimbüs ile de yer alarak çocukları bilimle buluşturdu.

ÇOCUK MECLİSİ İLE MERSİN'DEKİ ÇOCUKLAR YÖNETİMDE SÖZ SAHİBİ OLDU

Büyükşehir, 'Cumhuriyet'in ışığı 100'ümüzde' diyerek, Cumhuriyet'in yüzüncü yılında bir ilke daha imza atıp Çocuk Meclisi'ni hayata geçirdi. Çocuk dostu belediye anlayışı ile çocuklarında kent yönetiminde söz sahibi olabilmesi ve kentle ilgili sorunların çözümünde aktif rol alması için Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hayata geçirdiği proje Çocuk Meclisi üyelerini seçerek faaliyete başladı.

BÜYÜKŞEHİR'İN GÖNÜLLÜ ORDUSU 2023'TE DE SAYISIZ İYİLİĞE İMZA ATMAYA DEVAM ETTİ

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü ise toplumdaki dayanışmayı, sosyal sorumluluğu, empatiyi, farkındalığı ve kalkınmayı artırmak amacıyla hizmetlerine gönüllü katılım sağlanmasına olanak sumaya devam etti. Büyükşehir bu sayede; bilgisini, zamanını ve emeğini iyiliğe dönüştüren, hiçbir karşılık beklemeden toplumun güçlenmesine ve gelişmesine katkı sunarak, toplumsal yardımlaşma örneği sergileyen gönüllülerle bugüne kadar, kadın ve çocuk alanında birçok çalışmaya imza attı. Büyükşehir, kent genelinde toplam 721 kayıtlı gönüllü ile el ele vererek çalışmalar yapmayı sürdürüyor.