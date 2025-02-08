Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Cumhurbaşkanı'nın Mersin ile İlgili Değerlendirmelerini Önemli Buluyorum"

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(MERSİN)- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Valisi iken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı olarak atanan Vali Ali Hamza Pehlivan için düzenlenen 'Veda Yemeği Programı'na katıldı. Seçer, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın Mersin ile ilgili değerlendirmelerini önemli buluyorum. Etkin görev yapan siyasilerin, bürokratların ve vatandaşlarımızın Mersin için değerlendirmeleri önemlidir" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Meral Seçer, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı olarak atanan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan için Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Ticaret Borsası (MTB), Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) ile Mersin Yatırımcı İş İnsanları Derneği (MERYAD) tarafından düzenlenen 'Veda Yemeği Programı'na katıldı.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ali Tuna Baysal, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, dernek ve odaların temsilcileri ile kent protokolü katılım sağladı.

"Burada görev yapan bürokratlarımız Mersin'in özgül ağırlığına uygun bürokratlardır"

Vali Ali Hamza Pehlivan'a yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Seçer, seçilmişler, bürokratlar ve siyasiler olarak herkesin ortak derdinin kente hizmet olduğunu söyledi.

Seçer, Mersin'in ekonomisinden sosyal yaşantısına kadar Türkiye için oldukça önemli bir kent olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Burada görev alacak olan, buraya görevlendirilecek bürokratların, bu özgül ağırlıktaki kenti kendi görev alanı içerisinde yönetebilecek birikimde ve kabiliyette olmasına dikkat ederler. Her bürokrat değerlidir ama her bürokratın kabiliyet ve yeterlik alanı, liyakati farklıdır. Mersin liyakatsiz bir siyasetçiyi, liyakatsiz bir bürokratı kaldıracak bir şehir değildir. Bu nedenle burada görev yapan tüm bürokratlarımız, Mersin'in bu özgül ağırlığına uygun bürokratlardır. Eğer bu söylediğim şartlara haiz siyasiler göreve geliyorsa ve seçiliyorsa bu durum şehir açısından son derece büyük bir şanstır. Ama bunun tam tersi oluyorsa kaybedilmiş yılları konuşuruz.

"Etkin görev yapan siyasilerin, bürokratların ve vatandaşlarımızın Mersin için değerlendirmeleri benim için önemlidir"

Yaklaşık bir ay önce Mersin İl Kongresi'ni televizyon ekranlarından izlerken; ana muhalefet partisinin belediye başkanı olarak konuşuyorum; tabi ki seçim sathı mailinde sandıkta rakibiz ama ben Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'yım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Mersin ile ilgili değerlendirmelerini önemli buluyorum. Etkin görev yapan siyasilerin, bürokratların ve vatandaşlarımızın Mersin için değerlendirmeleri önemlidir, Eğer Mersin için herkes ortaklaşmış gibi; 'Mersin huzur kenti, barış kenti, dünyaya beraber yaşama ve hukuk dersi veriyor. Bir arada yaşamanın, Türkiye'nin birliğinin ve beraberliğinin teminatı, Türkiye'nin ve milletimizin huzurunun güvencesi' diye bir cümle kurabiliyorsa bunu söyleten işte burada bir arada olan hazırun, ekonomi ve iş dünyası ve kentin diğer kurum ve kuruluşlardır."

"Siyasi ikbalimizi değil, memleketimizin ikbalini ön plana koyarak görev yapıyoruz"

Kent ile ilgili vatandaşlar nezdinde oluşan bu huzur ve güven algısında siyasilerin ve bürokratların öneminin büyük olduğuna değinen Seçer, "Bu hepimizin ortak ürünüdür. Burada güzel bir şey varsa tabi ki bütün bu kurumları bir harmoni içerisinde yöneten Sayın Vali'mizdir. Onun nezdinde başta kendisine ve diğer bürokrat arkadaşlarımıza, bir seçilmiş olarak çok teşekkür ediyorum. Bizler de bu güzel ahenkli çalışmaya bir siyasi olarak her şeyden öte siyasi ikbalimizi öne koyarak değil, memleketimizin ikbalini ve istikbalini ön plana koyarak görev yaptığımıza inanıyorum. Zaten öyle olmasaydı Mersin halkı bir yıl önce farklı bir tercih ortaya koyardı. Bu açıdan Mersin'i şanslı addediyorum" ifadelerini kullandı.

"Mersin'e emeklerinizden dolayı kentim adına teşekkür ediyorum"

Seçer, Mersin'in; Türkiye'nin her yerinden, farklı renklerde insanların kardeşçe, el ele, birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığı, Türkiye'ye örnek bir kent olduğunu dile getirerek, "Bu bereketimiz, birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun. Sayın Valimize AFAD'daki görevinde başarılar diliyorum. Böyle bir kurumun başında artık Mersinli bir hemşehrimiz var ve Ankara'da da bir kapımız olacak. Buna canı yürekten inanıyoruz. İletişimi ve insanlara temasıyla da bunu dedirtmeyi hak eden Sayın Valimiz var. Ailenizle beraber huzurlu, mutlu, nice güzel, değerli görevlerin nasip olmasını diliyorum. Başarılı çalışmalarınızın yeni görev alanında da devam edeceğine canı yürekten inanıyorum. Mersin için bugüne kadar verdiğiniz emeklerden dolayı kentim adına çok teşekkür ediyorum" dedi.

"İyi ki Mersin'e gelmişiz"

AFAD Başkanlığı'na atanan Vali Ali Hamza Pehlivan da yaklaşık 3 yıllık görev süreci boyunca Mersin'le ilgili edindiği izlenim ve değerlendirmelerini aktardı. Pehlivan, "Mersin'in her bir köşesinde ayrı bir değer, ayrı bir özellik ve güzellik var. Mersin, bütün bu özelliklerin ve güzelliklerin bir ahenk içerisinde bütünlük arz ettiği bir tablo. Yani bir şehirde; 'Şu da olsa iyi olur!' diyeceğiniz her şey Mersin'de var. İyi ki Mersin'e gelmişiz, iyi ki Mersinli olmuşuz ve iyi ki Mersinli sizin gibi saygıdeğer hemşehrilerimizi ve vatandaşlarımızı tanımışız. Biz burada böyle bir güzel tablo ortaya koyabildiysek bu hep birlikte, herkesin katkısıyla ve gönülden yaklaşımıyla oluşmuştur. Biz Mersinimizi ve hemşehrilerimizi sevdik ve sevmeye de devam edeceğiz" diye konuştu.

Yemekte ayrıca; AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, MTB Başkanı Abdullah Özdemir, MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ile MERYAD Başkanı Coşkun Doğmuş, birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'a hediye takdimi yapıldı. Başkan Seçer ve Meral Seçer de Vali Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan ile veda fotoğrafı çektirdi.