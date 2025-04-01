Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer, Bayram Sofrası Etkinliğinde Birlikte Olmanın Önemine Vurgu Yaptı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşların Mersin'den, 'Mersin bir huzur, barış kenti, Mersin gelişen, büyüyen bir kent. Birlikteliğin, beraberliğin Türkiye'de örnek olduğu bir kent' diye bahsettiklerini belirterek, bundan gurur ve övünç duyduğunu söyledi.

Başkan Seçer, eşi Meral Seçer ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi tarafından, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen 'Bayram Sofrası' etkinliğinde Tarsuslular ile bir araya gelerek bayramlaştı.

Tarsus Kubatpaşa Meydanında düzenlenen etkinlikte, kurulan bayram sofrasında hep birlikte yemekler yenildi. Tarsuslularla beraber bayram sofrasını paylaşmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Seçer, "Tarsus Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz, böyle bir ortamı her yıl hazırlıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi iş birliği ile hemşerilerimizle bizi bir araya getiriyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz, emeklerinize sağlık" diye konuştu.

"Mersinli hemşerilerimle gurur duyuyorum"

Türkiye'nin ve Anadolu topraklarının çok güzel olduğunu vurgulayan Seçer, Mersin'in de dünyada eşi benzeri olmadığını söyleyerek, "Bu birlikteliğin, beraberliğin kıymetini bilmek lazım, özellikle Tarsus'tan Anamur'a, Çamlıyayla'dan Mut'a kadar yaşadığınız kentin. Mersin'de şu anda 2 milyon 500 binden fazla nüfusumuz var. Kayıtlı, kayıt dışı, yerlisi, yabancısı, Türk vatandaşı ya da farklı gerekçelerle burada yaşayan insanlar. Bu insanları bir arada kardeşçesine yaşatmak maharettir. Ben farklı şehirlerde, şehrimizle ilgili yapılan değerlendirmelerden dolayı gurur duyuyorum. Mersinli hemşerilerimle gurur duyuyorum" sözlerine yer verdi.

"Mersin bir huzur, barış kenti. Birlikteliğin, beraberliğin Türkiye'de örnek olduğu bir kent"

Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşların Mersin'den, 'Mersin bir huzur, barış kenti, Mersin gelişen, büyüyen bir kent. Birlikteliğin, beraberliğin Türkiye'de örnek olduğu bir kent' diye bahsettiklerini söyleyen Seçer, bundan gurur ve övünç duyduğunu belirtti. Seçer, "Herkesin etnik yapısı, inanç grubu, rengi, dili ne olursa olsun, onun onurudur, şerefidir. Biz; Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşıyız ve etnik yapımız ne olursa olsun Türk milletinin birer mensubuyuz, biz Anadolu insanıyız" ifadelerini kullandı.

"İnsanları siyasi ikbalimiz, geleceğimiz için bölmek, parçalamak ayıptır"

Başkanlığı döneminde ayrımcılığı toprağın 7 kat dibine gömdüklerini ifade eden Seçer, "İnsanları siyasi ikbalimiz, geleceğimiz için bölmek, parçalamak, onların hassas duygularını, milliyetçiliğini, itikadını, inancını, dinini, mezhebini, meşrebini kaşıyarak onlardan oy devşirmek ayıptır. Böyle bir siyaseti reddediyoruz. Hepimiz kardeşiz" dedi. Büyükşehir Belediyesine gelen her kuruşta Mersinlilerin hakkı olduğunu da söyleyen Seçer, "Bu yediğiniz yemekte sizin hakkınız var, sizin kaynaklarınız, sizin vergileriniz" şeklinde konuştu.

"Başkanımız Seçer'le bayram soframızda bir arada olmak mutluluk verici"

Tarsus'ta bayram sofrasının artık geleneksel hale geldiğini söyleyen Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ise "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ve bütün ekibiyle birlikte, Tarsus Belediyemizin düzenlemiş olduğu bu etkinlikte hep beraber olmak benim için mutluluk verici" diye konuştu. - MERSİN