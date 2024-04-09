Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Şehit Aileleriyle Bayramlaştı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ramazan Bayramı dolayısıyla Mersin Şehitliği'ni ziyaret etti, şehit aileleriyle bayramlaştı.
Başkan Seçer, Mersin Valiliği tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen program kapsamında bugün Mersin Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit aileleri ile bayramlaştı.
Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi Şehir Mezarlığı'ndaki Şehitlik'te düzenlenen törene Başkan Seçer'in yanı sıra Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Murat Fırat, milletvekilleri, şehit aileleri, gaziler ve kent protokolü katıldı.
Şehitlik ziyaretinde şehit aileleri ile de sohbet etme imkanı bulduklarından kaydeden Seçer, "Böyle özel günlerin özelliği de bu; insanları bir araya getiriyor, hatta uzun süre görmediğiniz insanları görme imkanınız oluyor. Ben de Bayram süresi boyunca burada olacağım. Bayram boyunca buradayız, şehrimizde olacağız" diye konuştu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından diğer günlerde olduğu gibi Ramazan Bayramı süresince de hizmetlerin hiçbir aksama yaşanmadan devam edeceğini vurgulayan Seçer, şunları söyledi:
"Toplu taşıma araçlarımız ücretsiz olacak. Vatandaşlarımız 3 gün boyunca ücret vermeden Belediye otobüslerini kullanılabilecek. Mezarlıkların temizliğini ve bakımını yaptık, hazır. Mezarlıklarda vatandaşlarımızla da ilgileniliyor, şeker ikram ediliyor, servis imkanları da var. Akbelen, Çiftlikköy ve Güneykent mezarlıklarımızın servisleri var."
Dezavantajlı mahallelerde yaşayan çocukları da unutmadıklarını kaydeden Seçer, şöyle devam etti:
"Çocuklarımıza kumbaralar içerisinde şeker dağıtacağız. Şekerleri bitince de kumbaraları tasarruf için kullanabilirler. Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'miz açık ve randevusuz ziyaretçi kabul ediyor. Buradan vatandaşlarımıza duyuruyorum; çocuklarınızı lütfen Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'mize götürün. Yine Tarsus Doğa Parkı ve Tarsus Gençlik Kampı'mız da randevusuz hizmet verecek. Etkinlik ve Sanat Merkezlerimiz, Okuma Salonları'mız açık. Çocuklarımız Bayram süresi boyunca Okuma Salonları'mızdan faydalansınlar."
"TÜM BİRİMLER HAZIR VE GÖREV BAŞINDALAR"
Çevre illerden gelen ve hastanede hastası bulunan yurttaşlara hizmet veren Refakatçi Evi'nin açık olduğunu sözlerine ekleyen Seçer, Engelli Transfer araçları ile Evde Bakım Hizmetlerinin de devam edeceğinin altını çizdi. Seçer, " İtfaiye, Zabıta, Çevre Koruma ve Kontrol; tüm birimler hazır ve görev başındalar. Vatandaşlarımız herhangi bir istek, talep, olumlu olumsuz arama ihtiyacında Alo 185 Teksin Çağrı Merkezi'ni kullansınlar, 7/24 Mersinlilerin hizmetinde olacak" dedi.
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