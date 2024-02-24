Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur ve Bozyazı\'da Veli Buluşması düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde düzenlenen 'Veli Buluşması'nda, eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde eğitim gören öğrencilerin aileleriyle bir araya geldi.
Seçer, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, il genelinde 27 eğitim merkezi ile 7 bin 200 öğrenciye hizmet sunduklarını belirtti. Eğitimin bilim ve akılla ilerlediğini ifade eden Seçer, "Eğitim her şeyin başı. Eğitim demek, zenginlik demek, temiz toplum demek. Hep beraber çocuklarımıza sahip çıkacağız" dedi.
Anamur'da gençlere yönelik okuma salonunun faaliyete başladığını hatırlatan Seçer, yeni dönemde yapacakları bazı projeleri de anlatarak, şöyle devam etti:
"Anamur gibi kültürel seviyesi, okuma oranı yüksek bir yer. Ancak bir kültür merkeziniz yok. MESKİ'nin yerleşkesini boşalttık. Oraya yakın zamanda temelini atarak bir kültür merkezi kazandıracağız. İçinde gençlere ait birimlerin de olduğu, kültürel etkinlikleri yapabilecekleri, tiyatro, toplantı, konser salonu ve çok güzel fonksiyonlar yüklediğimiz bir kültür merkezimiz olacak. Hem Bozyazı'yı hem Anamur'u sosyal yaşam merkezine kavuşturacağız."
"Anamur, Bozyazı'da gençler için konserler olacak"
Seçimi kazanmasının ardından ikinci 5 yılda hizmetlerini daha da katlayacağını belirten Seçer, "Mersin'in merkezinde gençler için nasıl konserler oluyorsa Anamur ve Bozyazı'da da olacak. Kendi gözümüzle bakıyoruz çocuklara. Onların dünya görüşüne, hayallerine göre hizmet yapmamız lazım, onların gözüyle hayata bakmamız lazım" diye konuştu.
Kültür ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının ilçelerde, köylerde şenlikler, tiyatrolar, konserler gerçekleştirdiğini hatırlatan Seçer, her ilçeye gençlerin zaman geçireceği, etkinlikler yapabileceği sosyal yaşam merkezi açacaklarını kaydetti. Gülnar'ın artık üniversite sınavlarında tercih edildiğini dile getiren Seçer, "Çünkü yurt var, önceden yoktu. Öğrenci geldi ilçenin sosyal yapısı değişti. Her bölge bunu ihtiyaç olarak görüyor, her bölgede bunları yapacağız" dedi.
Kızı Bozyazı Kurs Merkezi'nde eğitim alan Hacer Bal, Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere yönelik eğitim yardımları, destek programları ve sosyal etkinliklerinin çocukların eğitime daha iyi odaklanmasını sağladığını belirtti. Kızının 2 yıldır merkezde eğitim aldığını dile getiren Bal, "Kendini ifade edemeyen bir çocuktu. Hocalarımız öncelikle özgüvenini kazanmasını sağladılar" ifadelerini kullandı.
Anamur Kurs Merkezi velileri adına konuşan Selma Aluftekin, iki çocuğunun da kurs merkezinden faydalandığını belirterek, "İlk öğrencimiz Elif Aluftekin'i Kırıkkale Endüstri Mühendisliği'ne yerleştirdik. Sayenizde kızım üniversiteyi kazandı. İkinci öğrencimiz şu anda okuyor. Allah nasip ederse o da bu sene kazanacak" diye konuştu. - MERSİN
Son Dakika › Yerel › Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Anamur ve Bozyazı'da Veli Buluşması düzenledi - Son Dakika
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