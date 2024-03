Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Huzurevi\'ni Ziyaret Etti

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi'ni ziyaret ederek, huzurevi sakinleri ile bir araya geldi. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından huzurevine kazandırılan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Büstü'nün açılışını da gerçekleştiren Seçer, "Biz Atamızın fikirlerini kendimize düstur edinmişiz. O'nun uygulamalarını, devrimlerini, ilkelerini benimsemişiz ve Atamızın yolundan gidiyoruz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Seçer, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nda Yardım ve İyilik Vakfı Huzurevi'ni ziyaret ederek, huzurevi sakinleri ile buluştu. Başkan Seçer ziyarette, Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından huzurevine kazandırılan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünün açılışını gerçekleştirdi. Huzurevi bahçesinin peyzaj düzenlemesi de Mersin Büyükşehir tarafından yapıldı.

Ziyarette Başkan Seçer'e CHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız da eşlik etti.

Açılışta konuşan Başkan Seçer, laik demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitmekten dolayı büyük bir övünç ve kıvanç duyduğunu belirterek, şunları söyledi:

BİZİM HİZMETLERİMİZDEN MEMNUN OLAN HER YURTTAŞIN PARTİ FARKI GÖZETMEKSİZİN DESTEĞİNİ İSTİYORUM"

"Biz Atamızın fikirlerini kendimize düstur edindik. O'nun uygulamalarını, devrimlerini, ilkelerini benimsedik ve Atamızın yolundan gidiyoruz. Burada büyüklerimizin; bizim şerefimiz ve onurumuz olan babalarımızın, annelerimizin büyükbabalarımızın ve büyükannelerimizin belli bir çağdan sonra rahat bir ortamda yaşamlarını idame ettirmeleri için hazırlanmış bir ortam var. Buraya yapacağımız katkılar, yardımlar her zaman belediyemizin gündeminde olur ve her zaman yanınızda oluruz. Bizim görevimiz sizlerin kaynaklarını en adil şekilde tekrar sizlere hizmet olarak yansıtmak. 5 yıllık görev süremizi bu dengeleri kurarak ve bu anlayış içerisinde tamamlıyoruz. 5 yıl boyunca halkın karşısına geçip hesap verme zorunluluğum olduğu gibi; bizler vatandaşlarımızın tercihleriyle, teveccühleriyle bu görevlere geliyoruz. 5 yıl sonra son derece huzurlu, vicdanı rahat bir Başkan olarak bir seçimlere daha gidiyoruz. Bizim hizmetlerimizden, uygulamalarımızdan, söylemlerimizden, kente kattıklarımızdan memnun olan her yurttaşımızın parti farkı gözetmeksizin destek olmasını istiyorum."

Mersin Yardım ve İyilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Aslan, bölgedeki en büyük kapasitedeki huzurevlerinden bir tanesi olduklarını ve önemli bir ihtiyacı karşıladıklarını dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine her konuda destek verdiğini aktaran Aslan, "Daha önce de çok desteklerini gördüğümüz Başkanımız Vahap Seçer sayesinde yapmak istediğimiz anıtı çok kısa sürede tamamladık" diye konuştu.

Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi'nin Yardım ve İyilik Vakfı ile birlikte ortaklaşa güzel çalışmalar yaptıklarını kaydederek, "Burada görev aldığımız günden bu yana Büyükşehir Belediyesi'nin, MESKİ, Park ve Bahçeler Dairesi ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan çok önemli hizmetler aldık. Kurumumuz Mersin'de sahip çıkılması gereken bir kurum" dedi.

Konuşmaların ardından Aslan tarafından Seçer'e plaket takdim edildi. Ardından ise Atatürk Büstü'nün açılışı yapıldı. Seçer, son olarak da huzurevi sakinlerinin el emeği ürünlerinin yer aldığı görsel el sanatları sergisini gezdi.