Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Nakliyeciler Sitesi'ni Ziyaret Etti

Başkan Seçer'e ziyaretinde, CHP Akdeniz İlçe Başkanı Semih Palamut, Nakliyeciler Derneği Başkanı Mehmet Bozkurt, Akdeniz İlçesi Özgürlük Mahalle Muhtarı Ömer Ergüven, Mersin Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanları, Nakliyeciler Derneği yönetimi ve üyeleri ile nakliyeciler eşlik etti.

SEÇER: "ÇALIŞAN KAZANIYORSA, BİZ KAZANACAĞIZ ÇÜNKÜ BİZ ÇALIŞTIK"

Nakliyecilerle bir araya gelen Başkan Seçer, Mersin'in lojistik kenti olması için attıkları adımlardan birinin Nakliyeciler Sitesi'ni yenilemek olduğunu belirterek, " İstanbul'dan sonra en geniş lojistik filosu Mersin. Mersin'in içinde her türlü teferruata sahip birimlerinin olduğu büyük bir lojistik merkezi yok. Biz sektöre bir söz verdik ve inşaatımızda da sona geldik. Yakın zamanda hep beraber bu Lojistik Merkezi'nin açılışını yapacağız" dedi. 31 Mart sonrası açılışın yapılacağını hatırlatan Seçer, "Çalışan kazanıyorsa, biz kazanacağız. Çünkü biz çalıştık. Herkese de hizmet ettik" diye konuştu.

LOJİSTİK MERKEZİ'NİN YAPIMI SÜRÜYOR

Başkan Seçer, Huzurkent'teki Lojistik Merkezi'nin özelliklerini anlatarak, "Arsa alanımız 76 bin 513 metrekare, yapı alanı 17 bin 618 metrekare. Toplamda 181 araçlık tır parkı var. Komisyoncular için 10 bloktan oluşan 100 adette ofis var. İçerisinde mescidi, çok amaçlı toplantı salonu olan idari binamız var. İki bina içerisinde 2 restoran, 2 kahvehane, banka ve 16 adet işyeri var. Tır sahamızda da servis bakım atölyeleri var. D-400'ün yanında yer olarak çok uygun. OSB'ye, Mersin merkeze, limana da yakın. Gayet güzel, tertemiz bir tesis olacak. Mayıs, Haziran gibi de tamamlayıp orayı sizlerin hizmetine sunarız. Daha güzel fiziki koşulları olan bir yerde de bundan sonra hizmetimizi sürdürürüz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"BELEDİYEMİZDE BİRİNCİ SIRAYA YAZDIĞIMIZ DİSİPLİN VE SAYGI"

Lojistik Merkezi'ni yaparken dernek ve odaların da fikirlerini alarak yaptıklarını kaydeden Başkan Seçer, "Burayı tek başına ben yapmadım. MTSO, sizin derneğiniz ve bizim bürokratlar bir araya geldi, karşılıklı fikir alışverişi ile yaptık. Sizin görüşlerinizi aldık. Yönetim anlayışını da ortaklaşarak, bir karar veririz, protokol altına alırız" diye konuştu.

"MERSİN'İ AİLEM OLARAK GÖRÜYORUM VE HUZURLU OLMASINI İSTİYORUM"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Mersin'de her kesimi kucakladıklarını ve her yurttaşa kapılarının açık olduğunu belirten Seçer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başkan olarak, Mersin'in huzurlu olmasını istiyorum. Nasıl çocuklarımla ve eşimle kendi ailemde huzur istiyorsam; Mersin'i de bir ailem olarak görüyorum ve huzursuzluk olsun istemiyorum. Herkesi de kucaklıyoruz. Herkes müsterih olsun."

BOZKURT: "30 YILLIK ÇÖZÜMSÜZLÜĞE ÇÖZÜM OLDUNUZ"

Mersin Nakliyeciler Derneği Başkanı Mehmet Bozkurt, "30 yıllık çözümsüzlüğe çözüm olduğunuz için size, şahsım, yönetim kurulum ve tüm üyelerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Seçer, nakliyecilerin sorunlarını dinleyip, Büyükşehir'in hizmetleri hakkında katılımcıları bilgilendirdi.