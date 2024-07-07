Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşhanesi İhtiyaç Sahiplerine Yardım Ediyor

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Mersin Büyükşehir Belediyesi aşhanesi, vatandaşların sofrasına katkı sunmayı sürdürüyor. Her gün tencereleri kaynayan aşhanede pişen yemekler, yoksulluk, engellilik, yaşlılık veya sağlık sorunu gibi nedenlerden dolayı evde yemek yapamayan vatandaşların sofrasına ulaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren aşhanede, geçtiğimiz Kurban Bayramında vatandaşlar tarafından bağışlanan etler ile yemek yapılmaya devam ediliyor. Bu sayede yardımseverler ile ihtiyaç sahipleri bir anlamda buluşturulmuş oluyor. Akdeniz, Toroslar, Mezitli, Yenişehir ve Tarsus ilçelerinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilen bin 920 haneye, 2 bin 720 kap yemek haftanın 5 günü tek öğün olmak üzere ücretsiz ulaştırılıyor.

"İhtiyaç sahipleri ve yardımseverleri buluşturmaya devam edeceğiz"

Sosyal Hizmetler Dairesinde sosyal çalışmacı olarak görev yapan Mustafa Tönbe, "Engellilik, hastalık ve yaşlılık gibi nedenlerden dolayı yemek yapamayan vatandaşlarımıza, gıda mühendislerimiz gözetiminde her gün 3 kap yemeğimizi ulaştırmaya devam ediyoruz. Yıllardır bayramlarda aşhaneye gelen et bağışlarını da öğünlerimize dahil ediyoruz. İhtiyaç sahipleri ve yardımseverleri buluşturmaya devam edeceğiz. Mersin merkezde toplamda bin 920 haneye 2 bin 720 adet yemek ulaştırıyoruz" dedi.

İhtiyaç sahibi vatandaşların, 'Teksin' uygulaması ve 'Alo 185' üzerinden başvuru yapabileceklerini belirten Tönbe, "Engellilik, hastalık ve yaşlılıktan dolayı evinde yemek yapamayan vatandaşlarımız bize başvuruyor. Vatandaşlarımız başvurularını yaptıktan sonra en geç 1 hafta 10 gün içerisinde, sosyal çalışmacı görevlisi ekibimiz eve gidip inceleme yapıyor. Hane incelemesinin ardından da komisyonca onaylanan dağıtımlarımız başlıyor" diye konuştu.

"Önceden böyle bir şey yoktu"

Yatağa bağımlı olan eşini yaklaşık bir ay önce kaybeden 65 yaşındaki Raziye Aksaray, Büyükşehir Belediyesinin yemek dağıtım hizmetinden 1,5 yıldır faydalanıyor. Hizmetten çok memnun olduğunu ifade eden Aksaray, "Önceden böyle bir şey yoktu. Başkanımız geldiğinden beri fakire fukaraya ve ihtiyaç sahibi herkese yardım ediyor. Çok memnunuz. Yemeği getirdiler, vaktinde eşime yedirdim, kendim de yedim. İşleri, güçleri rast gelsin" şeklinde konuştu. - MERSİN