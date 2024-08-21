Mersin Büyükşehir Belediyesi İş Piyasasına Yönelik Ücretsiz Kurslar Düzenliyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi İş Piyasasına Yönelik Ücretsiz Kurslar Düzenliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi İş Piyasasına Yönelik Ücretsiz Kurslar Düzenliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, giyim üretim teknolojilerinden çelik kaynağa, mobilya imalat ve montajdan makine bakım onarıma kadar 8 ayrı alanda ücretsiz eğitim veriyor. Tırmıl'daki MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi'nde 403 kursiyer mezun olurken, 95 kursiyer ise eğitimlere devam ediyor.

21.08.2024 11:14  Güncelleme: 11:16
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin iş piyasasının ihtiyacına yönelik düzenlediği kurslarda, giyim üretim teknolojilerinden çelik kaynağa, mobilya imalat ve montajdan makine bakım onarıma kadar 8 ayrı alanda ücretsiz eğitim veriliyor. Tırmıl'daki MERCEK Mesleki Eğitim Merkezi'nde 403 kursiyer mezun olurken, 95 kursiyer ise eğitimlere devam ediyor.

Mesleki ve teknik eğitimler sağlayarak kalifiye iş gücünün yetiştirilmesine katkı sunan Büyükşehir Belediyesinin, MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerinde iş piyasasının ihtiyacına yönelik nitelikli eleman yetiştiren kursları devam ediyor. Tırmıl Sanayi Sitesi'nde bulunan MERCEK'te de sektörün ihtiyacına yönelik eğitimler veriliyor. Giyim üretim teknolojileri, çelik kaynak, metal sac işlemeciliği, inşaat boyacısı, alçı sıvacı, duvar ustası, mobilya imalat ve montaj ile makine bakım onarım kurslarına katılan kursiyerler Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı belgeleriyle ilgili sektörlerde istihdam fırsatlarını değerlendiriyor.

MERCEK Mesleki Eğitim Merkezlerini ihtiyaca yönelik olarak uygun lokasyonlarda konumlandıran Büyükşehir Belediyesi, kursiyerler sektörün içinde olabilsin diye Tırmıl Sanayi Sitesinde de mesleki eğitim merkezini faaliyete aldı. Açıldığı günden beri pek çok kursiyer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde hizmet veren merkezde 8 ayrı dalda mesleki eğitim alıyor. Tırmıl MERCEK'ten şimdiye kadar 403 kursiyer mezun olurken, 95 kursiyer ise eğitimlere devam ediyor.

"İşverenlerin talepleri doğrultusunda kurslar açıyoruz"

MERCEK sorumlusu Eren Demir, lokasyonlara ve ihtiyaçlara göre sektörün, işverenlerin talepleri doğrultusunda kurslar açtıklarını belirtti. Tırmıl Sanayi Sitesinde işverenlerin ihtiyaçları doğrultusunda belirledikleri kursların bazılarında kursiyerlerin MYK sınavına girdiğini ifade eden Demir, "Başarılı olanlar MYK belgelerini alıyor. İstihdam konusunda kendilerine katkı sunuyoruz. Diğer kursiyerlerimiz de Halk Eğitim'den gelen hocalarımızın yaptığı sınavdan MEB onaylı sertifikalarını alıp mezun oluyor. Kurslarımıza başlamadan önce kursiyerlerimizin iş sağlığı ve güvenliği ile aynı zamanda kişinin yetenekleri doğrultusunda neye yatkın olup olmadığını belirlemek adına kariyer planlama eğitimini de veriyoruz" dedi.

Kişinin hem kendi talebi hem mesleki becerileri doğrultusunda eğitim almalarını sağladıklarını anlatan Demir, 18 yaş üstü herkesin ücretsiz kurslara başvurabileceğini sözlerine ekledi.

"Daha önce tornavida tutmayı bile bilmiyordum"

İnşaat boyacısı kursuna gelen Ümran Yaman, iki haftalık kurs süresinde çok şey öğrendiklerini belirterek, "Normalde evimi boyuyorum ama aşamalarını, neler gerektiğini hiç bilmiyormuşuz. İş imkanı için geldim. 2 haftada bile karşıma iş imkanları çıkmaya başladı" diye konuştu.

6 Şubat depremlilerinin ardından Mersin'e yerleşen 33 yaşındaki Yücel Fidan da Tırmıl MERCEK'ten mezun olarak MYK belgesini aldığını ifade etti. Kaynak eğitimi aldığını belirten Fidan, "MYK belgemi aldıktan sonra Muğla Milas'ta kaynakçı olarak işe başladım. Şu anda bilgilerimi tazelemek amaçlı ziyarete geldim. Burada gerçekten yerel yönetimin ne kadar güçlü olduğunu, nasıl insan yetiştirilebildiğini gösterdiler" dedi.

Mersin Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Halit Azhari ise hem okuldaki bilgilerini pekiştirmek, hem de uygulama yapabilmek için makine bakım onarım kursuna geldiğini kaydetti.

Mobilya imalat ve montaj kursiyeri Meral Yananer, mobilyada kendini geliştirip arsasına kendi evini yapmak niyetiyle yola çıktığını dile getirerek, "Baktım ki kazanımı gayet güzel, böyle olunca ben de bu yolda devam etmeye karar verdim. Kaynak kursuna da gidiyorum. Sınava girip MYK belgesi aldıktan sonra uluslararası geçerliği olduğu için Avrupa'ya gitme düşüncem olursa; bu belgemin faydasını görmek isterim" diye konuştu.

Mobilya imalat ve montaj kursiyeri emekli Handan Altan ise daha önce tornavida tutmayı bile bilmediğini ifade ederek, kursun kendisi için çok faydalı olduğunu kaydetti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi İş Piyasasına Yönelik Ücretsiz Kurslar Düzenliyor - Son Dakika

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