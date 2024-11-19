Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Destek - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Çiftçilere Destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli ilçesinde 115 üreticiye 3 bin 360 zeytin fidanı ve 80 üreticiye 56 ton mısır flake yem desteğinde bulundu. Tarımsal Hizmetler Dairesi, üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmeyi hedefliyor.

19.11.2024 09:47  Güncelleme: 09:48
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli ilçesinde 115 üreticiye 3 bin 360 adet zeytin fidanı, 80 üreticiye de 56 ton mısır flake yem desteğinde bulundu.

Mersinli çiftçi ve üreticinin girdi maliyetleri Büyükşehir Belediyesinin projeleriyle düşüyor. Erdemli ilçesinin zeytin üretimine uygun alanlarını göz önünde bulunduran Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, yürüttükleri proje kapsamında zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirirken, hayvancılıkla uğraşan üretici için de mısır flake yem desteği sağladı. Erdemli Koordinasyon Müdürlüğü sahasında düzenlenen törende hayvansal üretimi desteklemek, yem girdisini düşürmek ve et-süt kalitesini artırmak amacıyla, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 80 üreticiye 56 ton mısır flake yem dağıtıldı. Hayvansal desteklerin yanı sıra bitkisel üretim yapan çiftçiye de uygun projeler sunan ekipler, 115 üreticiye de 3 bin 360 adet zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirdi.

"Yöreye uygun destekler yapıyoruz"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, tarımın ve üretimin her noktasında üreticilerin yanında olduklarını ifade etti. Mısır flake yem dağıtımının ilkini Gülnar'da gerçekleştirdiklerini belirten Şahutoğlu, "Büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin girdi maliyetlerini azaltmak, aynı zamanda et ve süt üretiminin kalitesini artırmak amacıyla, mısır flake yem dağıtımının ikincisini yapıyoruz" dedi.

Destekleri, bölgenin taleplerini değerlendirerek gerçekleştirdiklerini ifade eden Şahutoğlu, "Üretimin gerçekten zor ama kıymetli olduğu bugünlerde, üreticilerin desteklenmesinin öneminin son derece farkında olan bir belediye olarak yöreye uygun, bölgeye özgü destekler yapıyoruz. Üreticilerin talepleri doğrultusunda, o bölgede yetişen ürünlerin dağıtımına özen gösteriyoruz. Erdemli'de 115 üreticimize yaklaşık 3 bin 360 adet zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Aynı zamanda, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan 80 üreticimize 56 bin 400 kilo mısır flake yem dağıtımı yaptık" diye konuştu. Şahutoğlu, proje yaparken sürdürülebilir olmasına da önem verdiklerini vurguladı.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin de her zaman üreticin yanında olan Başkan Vahap Seçer'e teşekkür etti. Konuşmaların ardından üreticilere zeytin fidanı ve mısır flake yem dağıtımı gerçekleştirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Destek - Son Dakika

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