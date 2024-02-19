Mersin Büyükşehir Belediyesi, \'14 Şubat Dünya Sevgi Günü\' etkinliği düzenledi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ve Tarsus ilçesinde yer alan Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi ve Yenice Yaşar Bayboğan Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde, çocuklar ve anneleri için '14 Şubat Dünya Sevgi Günü' etkinliği düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren ve Tarsus'ta yer alan Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi ve Yenice Yaşar Bayboğan Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde 'Dünya Sevgi Günü' etkinliği düzenledi. Etkinlikte, sanat terapilerinde sık sık kullanılan ve ruhsal gelişimi destekleyen egzersizlerden biri olan mandala çalışması yapıldı.

MERAL SEÇER, ÇOCUKLARIN MUTLULUĞUNA ORTAK OLDU

Öğretmenleriyle birlikte özel güne hazırlanan çocuklar ailelerine küçük bir gösteri de sundu. Ailelerin keyifli zaman geçirdiği etkinlikte, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de yer alarak hem ailelerin hem çocukların mutluluklarına ortak oldu. Etkinlik sonunda Meral Seçer, ilk katının çocuk atölyesi, ikinci katının kurs merkezi, son katının ise kadın atölyesi olarak çok amaçlı olarak değerlendirildiği Yaşar Bayboğan Kadın ve Çocuk Atölyesi'ni gezdi. Kadınlarla bir araya gelerek sohbet eden Seçer, dikiş kursunda geri dönüşümü yaygınlaştırmayı amaçlayan, artan kumaşlarla elde ettikleri el emeği ürünleri de tek tek inceledi.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, özellikle çocuk sahibi olan kadınların çalışma hayatına daha aktif katılım sağlayabilmesi için çocuklarını güvenle bırakabilecekleri alanlara ihtiyaçları olduğunu dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çocuk Gelişim Merkezleri'nin oldukça güvenli bir ortamı olduğunu aktaran Seçer, şunları söyledi:

"Burada çocuklarımızın sevgiyle beslenmesi, hayata özgüvenle hazırlanması, sosyalleşmesi gelecekte sağlam adımlar atmasına yardımcı olacaktır. Tüm ebeveynler olarak çocuklarımızın özgüvenli olmasını, başkalarına saygı göstermesi gerektiğini, paylaşmasını bilmelerini isteriz. Anne ve baba olarak bizler de bu bilgileri çocuklarımıza veriyoruz ancak bizlerin her zaman yanında olması çocukları geliştirmez. Eğitmenlerin, daha bilimsel ve teknik yollara çocuklarımıza öğretecekleri var."

Yaşar Bayboğan Kadın ve Çocuk Atölyesi'ni gezen Seçer, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızla sevgi etkinliği gerçekleştirdik. Gerçekten sevgi ile beslenmenin ve sevgiyle bakmanın önemini velilerle birlikte hoş bir ortamda yaşadık. Bu binanın ikinci katında eğitimi ve öğretimi destekleme kursu veriliyor. Yaklaşık 200 öğrencimizin burada ders görmesi beni oldukça mutlu etti. Çocuklar eğitimde fırsat eşitliğini yakalayabilecekleri bir ortam bulmuşlar. Üçüncü katta ise benim en çok ilgilendiğim alanlardan biri olan kadın atölyesi var. Burada kadınlar bir arada olmanın ve sosyalleşmenin mutluluğunu yaşıyorlar."

Atölyede verilen patchwork, kırkyama, dikiş-nakış, iğne oyası gibi eğitimler sayesinde kadınların yeni beceriler de kazandığını söyleyen Seçer, kadınların bu becerileri geliştirmek ve kazanca dönüştürmek istediklerini ifade etti. Kadınlarla ilgili çalışmalarının devam edeceğini de vurgulayan Seçer, atölyenin aynı zamanda kadınlara iyi geldiğini söyleyerek, "Kadınlar bu atölyelerde bir araya geliyorlar. Birlikte yiyorlar, içiyorlar, acılarını ve üzüntülerini paylaşıyorlar. Onlar mutlu olunca biz de mutluyuz" dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Gelişim Merkezleri Eğitim Koordinatörü Özlem Tanışık, Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi ve Yaşar Bayboğan Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde ebeveynlerle birlikte Sevgi Atölyesi düzenlediklerini belirtti. Tanışık, şöyle konuştu:

"Biz çocuklarımızı teslim aldıktan sonra önce onların ellerinden, ardından da kalplerine ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda tüm eğitim sürecini ve onlarla geçirdiğimiz tüm vakti sevgi odaklı geçiriyoruz. Etkinliğimizde de bu süreci ebeveynlerimizle birlikte geçirmeye çabaladık. Onlarla sevgiye, kendi merkezlerine ulaşmalarına ve günlük hayatta karşılaştıkları kaos ve olumsuz şartlardan nasıl uzaklaşabileceklerine dair sohbetler ettik. Kurumlarımızda ödül ceza yöntemini kesinlikle uygulamıyoruz. Bunu uygun da bulmuyoruz. Ebeveynlerimize de aynı yönlendirmeyi yapıyoruz. Koşulsuz sevginin her zaman tüm kalplere iyi geleceğini onlara anlatmaya çalışıyoruz. Tüm çocuklarımızı koşulsuz bir sevgiyle, daima kucaklıyoruz."

Etkinliğe katılan anneler ise etkinliğe ilişkin düşüncelerini, şu sözlerle dile getirdi:

Seda Dikilitaş: "Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bize yardımcı oldu ve bizi çok mutlu etti. İyi ki var. Merkezde yaptığı bütün güzellikleri Tarsus'a da yapıyor. Çocuklarımızla çok mutlu olduk ve bu bizim için bir artı oldu. Hayatı boyunca bunu unutmayacaklar ve bütün arkadaşları da bu özel anı paylaşacak."

Ferda Gül: "Böyle bir merkezin olması hem biz annelere hem de çocukların gelişimine çok yardımcı oluyor. Oğlum çok içine kapanık bir çocuktu. Buradan sonra paylaşmayı bilen, sevgiyi paylaşan bir çocuk oldu. Oğlumda bu değişimi görebiliyorum."

Kadriye Özdemir: "Kızlarım çok sevgi dolular. Buraya gönderdiğim için çok memnunum. Mandala çalışması yaptık. Sevgi kartında çok güzel şeyler de yazmışlar. Çocuklarımı buraya göndermeden önce iyi bir eğitim almaları için çok araştırmıştım. O yüzden burayı tercih ettim."

Fatma Tanrıkulu: "Biz çok memnunuz. Biz anne baba olarak oğlumuzun yeme problemini de burada aştık. Benim çocuğumun aldığı eğitimi gören diğer arkadaşlarım da buraya göndermek istiyorlar. Öğretmenlerimiz çok iyi ve çok ilgili. Bir çocuğum daha olsa yeniden buraya gönderirdim."

Altun Altunbaş: "Başkanımızın özellikle eğitime ve çocuklara sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür ederiz."

Zehra Kamuran Demirel: "Çocuğum artık kendi işin kendi yapabiliyor. Kalem tutma alışkanlığını ve el becerilerini geliştirdi. Hem öğretmenlerimizden hem buradan çok memnunuz."