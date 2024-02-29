Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mezitli Emekli Evi'nde Emekliler İçin Spor Etkinlikleri Düzenleniyor - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mezitli Emekli Evi'nde Emekliler İçin Spor Etkinlikleri Düzenleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nin Mezitli Emekli Evi\'nde Emekliler İçin Spor Etkinlikleri Düzenleniyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mezitli Emekli Evi, bölgede yaşayan emekliler için haftanın 6 günü hizmet veriyor. Mezitli Emekli Evi'nde, her cuma emekliler sabah sporu yapıyor. Sosyal etkinliklerin düzenlendiği Emekli Evi, emeklilere ücretsiz hizmet sunuyor.

29.02.2024 09:59  Güncelleme: 10:09
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Mezitli Emekli Evi, bölgede yaşayan emekliler için haftanın 6 günü hizmet veriyor. Mezitli Emekli Evi'nde, her cuma emekliler sabah sporu yapıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinden olan 'Emekli Evi' kısa süre önce Mezitli'de faaliyete geçti. Yaş almış vatandaşların hem aktif kaldığı, hem de sosyalleştiği Mezitli Emekli Evi'nde haftanın 6 günü çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Emekliler her cuma günü saat 10.00'da Mezitli Emekli Evi'nde spor yapıyor.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mezitli Emekli Evi, hafta içi 9.00 ile 18.00; cumartesi günü ise 9.00 ile 16.00 saatleri arasında kapılarını açık tutuyor.

Mezitli Emekli Evi Sorumlusu Ertuğrul Bozkurt, emekliler için haftanın 6 günü çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirterek, "Emeklilerimiz sabah geldiklerinde günlük gazetelerini okuyor ve kütüphanemizden faydalanabiliyorlar. Haftanın belli günlerine yaydığımız sinema, gezi, spor gibi etkinliklerimize katılım sağlıyorlar. Sağlık Dairesi'ne bağlı doktorlarımız belli periyotlarla eğitim vererek, sağlık taramasından geçiriyorlar. Emekli olan herkese, hiçbir ücret talep etmeden hizmet veriyoruz. Emekli tüm vatandaşlarımızı da Emekli Evlerimize bekliyoruz" dedi.

Emekli Evi üyelerinden bazıları da düşüncelerini, şöyle ifade etti:

Latife Seyrek: "Başkanımız Vahap Seçer'in Mezitli'de kurduğu Emekli Evi'ndeyiz. İlk defa spora başladık. Çok sevindim. Hocamız bizi o kadar güzel yönlendirdi ki, sanki yıllardır spor yapıyormuşum gibi hissettim. Çay içiyor, gazete okuyor, televizyon izliyor ve sohbet ediyoruz. Bir de o kadar temiz, o kadar güzel ve itinalı yapılmış ki... Çok memnunum."

Sabiha Barutçu: "Yeni açılmasına rağmen, şahane etkinlikler var. Her şeyden önce manzaramız çok güzel. Bugün spor aktivitesi vardı ve çok beğendim. Zaten buraya geldim geleli, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin çok güzel çalıştığını ve çok güzel hizmetlerde bulunduğunu gördüm. Daha önce de Yenişehir Emekli Evi'ne gitmiştim, orası da çok hoştu."

Galip Sertkaya: "Bu hizmet bize gayet iyi geldi. Her gün 2-3 saatimizi burada geçiriyoruz. Her etkinliğe katılıyorum. Ben her sabah yürüyor, öğleden sonra da belediyemizin sahilde yer alan tenis kortuna gidiyorum. Belediye Başkanımızın hizmetleri gayet iyi. Çok memnunum."

Kaynak: ANKA

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