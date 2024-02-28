Mersin Büyükşehir Belediyesi, Otizm Aile Danışma Merkezi\'ni Hayata Geçirdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde Otizm Aile Danışma Merkezi'ni hayata geçirdi. Yoğun bir eğitim programının uygulandığı Otizm Aile Danışma Merkezi'nde otizm tanısı konan çocukların; sosyal, bilişsel ve motor becerilerinin gelişmesi için uzmanlar eşliğinde ücretsiz hizmet sunuluyor.
Vatandaşlarının kentte daha sağlıklı ve huzurlu yaşayabilmesi için açtığı merkezlerle onlara destek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yeni bir merkezi daha hayata geçirdi. 0-72 ay arası Otizm Spektrum Bozukluk tanısı konan çocukların ve ailelerinin faydalanabileceği Otizm Aile Danışma Merkezi, hem çocukların gelişimlerine hem de ailelerine destek oluyor.
AİLELER DE PSİKOLOJİK DESTEK ALABİLİYOR
Yoğun bir eğitim programının uygulandığı Otizm Aile Danışma Merkezi'nde otizm tanısı konan çocukların; sosyal, bilişsel ve motor becerilerinin gelişmesi için, uzmanlar eşliğinde ücretsiz hizmet sunuluyor. Çocukların eğitim aldığı merkezden aynı zamanda aileler de faydalanarak, psikolojik destek alabiliyor. Otizm Spektrum Bozukluk tanısı konan aileler, merkezden faydalanmak için 'ALO 185' ile Engelsiz Yaşam Merkezi ve Otizm Aile Danışma Merkezi'ne şahsen başvuru yapabiliyor.
Otizm Aile Danışma Merkezi Sorumlusu Fizyoterapist Bilge Yıldırım, merkezde otizmli çocukların; özel eğitim, duyu bütünleme, psiko-sosyal destek ve ailelerin de danışmanlık hizmeti aldığını belirtti. Ailelerin, hastanede konulan otizm tanısının yer aldığı raporlar ile Alo 185 üzerinden veya Engelsiz Yaşam Merkezi ve Otizm Aile Danışma Merkezi'ne şahsen başvuru yapabileceklerini söyleyen Yıldırım, şu bilgileri verdi:
"Aileler raporlarıyla birlikte başvuru yaptıkları takdirde, psikoloğumuzun da değerlendirmesiyle süreci başlatıyoruz. Psikoloğumuz, gelişimsel bir değerlendirme yapıyor. Daha sonra öğretmenlerimiz kaba değerlendirme alıyor. Bu kaba değerlendirme içerisinde çok fazla gelişim basamağı var. Çocuğun öz bakım becerilerinden ince motor becerilerine kadar tüm gelişim süreçleri değerlendiriliyor ve bu süreç dahilinde eğitimimize başlıyoruz. Burada bütün çocuklarımız bu hizmeti ücretsiz olarak alabilmekte. Aynı zamanda ailelerimiz çok yoğun depresyon ve kaygı yaşadığı için, psikoloğumuz da ailelerimize bireysel destekte bulunmakta. Bireysel desteklerin yanında grup terapilerimiz de ailelerimiz için devam etmekte. 0-72 ay arasındaki hafif ve orta tüm çocuklarımız buradan faydalanabilir. Haftada minimum 2 seans özel eğitim, 1 seans da duyu bütünleme alıyorlar. Psikolojik destek de, terapistimizin uygun gördüğü aralıkta veriliyor. Otizmin tek çaresi, erken ve yoğun özel eğitim. Bizler de burada onları ücretsiz ve yoğun bir şekilde vermekteyiz. Bu çok önemli ve çok kıymetli destek hem otizmli çocuklar, hem de aileleri için. Tüm otizmli çocuklarımıza kapımız açık."
Otizm Aile Danışma Merkezi'nde Uzman Psikolog olarak görev yapan Dila Aslan, çocuklarına otizm tanısı konan ailelerin bu süreçte duygusal anlamda oldukça zorlandığını ve kaygı bozuklukları yaşadığını dile getirdi. Sosyal uyum sürecinde ailelere destek olduklarını aktaran Aslan, şöyle devam etti:
"Otizm tanısı konan çocuklara, belli aralıklarla gelişimsel testler uyguluyoruz. Bu süreç sonrasında çocuğumuz hangi alanlarda zorlanmalar yaşıyorlarsa; dil, sosyal ve motor becerilerinde ailelere destekleyici önerilerde bulunuyoruz. Aynı zamanda çocuklarımız seanstayken; ailelerimizin bir araya gelebileceği, ortak problemlerini konuşabilecekleri, deneyimlerini paylaşabilecekleri anne-baba destek çemberi ile atölye çalışmaları düzenliyoruz."
Otizm tanısı alan çocukların seviyelerinde olumlu değişiklikler olduğunu ve aile çemberi sayesinde aile gruplarının yaşadığı zorluk ve kolaylıkları birbirleri ile paylaştıklarını aktaran Aslan, bu süreci ailelerin daha sağlıklı atlatması ve çocukların kendi öz bakım becerilerini sağlayabilmeleri adına da birlikte yol aldıklarını belirtti.
Çocuğu Otizm Merkezi'nden faydalanan ailelerden Semira Kaya, Otizm Merkezi'nden 2 aydır faydalandığını ve merkezin çocuğuna oldukça yararlı olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:
"Çocuğum sayı konusunda özellikle çok takılıyordu. Çocuğumun gelişimini, burası sayesinde bir üst seviyeye taşıdığını düşünüyorum. Çocuğum A tipi otizm spektrum tanısı aldı. Buranın temizliğinden öğretmenlerin ilgisine kadar her şeyden memnunuz. Çoğu ailenin, çocuğuna dışarda özel ders aldıracak imkanı yok. Bize böyle bir imkan sağladığı için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederim."
Çocuğu otizm merkezinden faydalanan ailelerden Mehmet Akılan da çocuğunda 2 yıl önce bazı değişikler olduğunu ve hiç konuşmadığını, yaşıtlarıyla hiç sosyalleşmediğini ve doktora gittiklerinde A tipi otizm tanısı konulduğunu aktardı. Deprem dolayısıyla Mersin'e taşındıklarını söyleyen Akılan, şunları söyledi:
"Bu tip çocukların, hayatı boyunca eğitim alması gerekiyor. Bu dersler özel kurumlarda oldukça pahalı. Bazı ailelerin de buna gücü yetmiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin böyle bir kurum açması çok iyi oldu. Hiçbir ücret de talep etmiyorlar. Kurum çok yeni ve çok temiz, öğretmenlerimiz de çok ilgili. Çocuğum daha önce ismini duyduğunda kesinlikle tepki vermezdi. Buraya geldikten sonra çocuğuma seslenince bana bakması benim için büyük bir şey. Bizim için çok basit eylemleri yapmakta zorlanan çocuğum, bu eylemleri artık kendi başına yapmaya başladı. Çocuğum daha iyiye gidebilir, gelişebilir ve topluma karışabilir diyorum. Bizim gibi aileler için bu bir umut. Bu kurumun açılmasına vesile olan Vahap Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum."
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