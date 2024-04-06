Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kurduğu iftar sofralarında toplam 227 bin 550 kişilik yemek ikramında bulundu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kurduğu iftar sofraları ile binlerce Mersinliyi aynı sofrada buluşturdu. Ekipler ayrıca kandil ve Kadir Gecesi gibi önemli günlerde de kandil simidi ve lokma ikramı gerçekleştirdi.
MERSİN'İN HER İLÇESİNDE İFTAR SOFRALARI KURULDU
13 ilçede ayrı ayrı iftar sofraları kuran Büyükşehir ekipleri, dezavantajlı mahalleler ile Mersin ve Tarsus Üniversitesi Mahalle Muftağı'nda ücretsiz iftar yemeği dağıtımı yaptı. Ekipler, ayrıca yaş almış, hasta ve evinden çıkamayan yurttaşların rutin yemek dağıtımını da sürdürdü. Ramazan ayı boyunca toplam 227 bin 550 kişilik iftar yemeği ikram edildi.
10 BİN PORSİYON LOKMA TATLISI DAĞITILDI
Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri tarafından kent genelinde cami ve cemevi önü olmak üzere 22 noktada kurulan stantlarda vatandaşların hem Kadir Gecesi hem de yaklaşan Ramazan Bayramı kutlandı. Ekipler, merkez, Erdemli, Silifke, Anamur, Bozyazı, Gülnar, Aydıncık, Mut, Çamlıyayla ve Tarsus'ta toplamda 10 bin porsiyon lokma tatlısı ikram etti.
Son Dakika › Yerel › Mersin Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında 227 Bin Kişiye İftar Verdi - Son Dakika
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