Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke Gazi Çiftliği\'nde Kadın Kooperatif ve Dernekleri ile Üretici Kadınları Bir Araya Getirdi

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı öncülüğünde merkezden gelen kadın kooperatif ve dernekleri ile üretici kadınları Silifke Gazi Çiftliği'nde bir araya getirdi.

Kadın kooperatif ve derneklerinden pek çok temsilcinin ve üretici kadınların yer aldığı etkinliğe, Mersin'den Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer de katıldı, Silifke Gazi Çiftliği'nde kadınlarla bir araya geldi. Ziyaretçiler, Mustafa Kemal Atatürk'ten kalan mirası yerinde gördü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yeniden yapılandırdığı ve işlevsel hale getirdiği Silifke Gazi Çiftliği'nde, Silifkeli kadınların ürünleri de satışa sunuluyor. Yöresel giysiler, el örgüleri, bebek için pike ve yorgan, yazmalar, çeyizlik eşyalar gibi pek çok el emeği ürün, ince ince dokunarak atölyede yerlerini alıyor. Gazi Çiftliği'nde kadın atölyesi, çocuk atölyesi, çocuk oyun odası, kütüphane ve Atatürk'ün kişisel eşyalarının sergilendiği oda da bulunuyor.

Kadın kooperatif ve derneklerinden pek çok temsilcinin ve üretici kadınların katıldığı etkinlikte önce Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı miras Gazi Çiftliği'nin tarihi ile ilgili video izletildi. Ardından kadın atölyesinden faydalanan ve gönüllü kadınlardan oluşan koro, ziyaretçilere Türk Sanat Müziği'nin sevilen parçalarını seslendirdi. Merkezden gelen kadın kooperatif ve dernek temsilcileri, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Etkinlik bitiminde Meral Seçer, daha önce atıl durumda bulunan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmet verilen Taşucu Atatürk Evi'ni de gezdi.

Atatürk'ün doğduğu evin kopyası olarak tarihsel önem taşıyan Taşucu Atatürk Evi, İstanbul ve Ankara'dan sonra 3. olma özelliği taşıyor.

SEÇER: "ATATÜRK, KOOPERATİFÇİLİK ATEŞİNİ SİLİFKE'NİN TEKİR ÇİFTLİĞİ'NDE YAKTI"

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk kez 1936 yılında Silifke Gazi Çiftliği'nde kooperatif kurduğunu dile getirerek, "Mustafa Kemal Atatürk kooperatifçiliğin önemini çok iyi biliyordu. Bunun üzerine hayatı boyunca çalışma yaptı. Anadolu'daki kooperatifçilik ateşini Silifke'nin Tekir Çiftliği'nde yaktı. Bizler de Atatürk'ün bıraktığı mirası Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğinde yaşatmaya çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

Silifke Gazi Çiftliği'nde kurulan atölyeler ile kadınların hem eğitim aldığını hem de sosyalleştiğini vurgulayan Seçer, "Burada kadınlar çocuklarıyla birlikte zaman geçiriyorlar. Birçok kadın, gönüllü olarak bir araya geliyor, çalışıyor, kurslar veriyor, üretim konusunda birbirlerine destek oluyor. Atatürk'ün yolunda gönüllü olarak ilerliyorlar"diye konuştu.

KADINLAR, GAZİ ÇİFTLİĞİ'NDE GÜZEL BİR GEÇİRDİ

Etkinlikten çok memnun kaldığını belirten Pınar Yılmaz, "Her şey çok güzeldi. Böyle bir etkinliği düzenlediği için Büyükşehir'e teşekkür ederim. Buraya ilk defa geldim ve çok beğendim. Burada kadınların emeği boşa gitmiyor ve karşılığını buluyor. Vahap Başkanımız, küçükten büyüğe herkesin ruhuna değiniyor. Onun hizmetlerini çok beğeniyorum" dedi.

Kadın atölyesinden faydalanan Zübeyde Yılmaz da "Şimdiye kadar çok şey öğrendim, saymakla bitmez. Çok değişik fikirler ortaya çıkıyor. Etkinlikten çok memnun kaldık" diye konuştu.