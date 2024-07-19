Mersin'de 2 Bin Konut İnşaatı İncelemesi - Son Dakika
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Yerel

Mersin'de 2 Bin Konut İnşaatı İncelemesi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TOKİ tarafından planlanan 2 bin konutun inşaat sahasında incelemelerde bulundu. İnşaatın yüzde 58 seviyesine ulaşıldığı belirtildi.

19.07.2024 13:24
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Mersin'de planlanan 2 bin konut kapsamında 2023 yılı Ağustos ayında yapımına başlanan konutların inşaat sahasında incelemelerde bulundu.

Merkez Mezitli ilçesi Bozön Mahallesi'ndeki 486 konutluk inşaat sahasındaki incelemelerinde yetkililerden son durumla ilgili bilgi alan Vali Pehlivan, "2025 yılının başında tamamlanacak ve teslim edilecek olan bu konutları ilimize kazandırdıkları için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, TOKİ Başkanlığımıza, her kademede katkı ve emeği olanlara ilimiz adına şükranlarımızı sunuyor, konutların hak sahibi olan vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Yatay mimariye uygun, bodrum+zemin+4 kat şeklinde 24 bloktan oluşan ve toplamda 486 konutun yapıldığı inşaatlarda yüzde 58 seviyesine ulaşıldığı belirtildi.

Vali Pehlivan'a incelemeleri sırasında Mezitli Kaymakamı Alp Eren Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın, Bozön Mahalle Muhtarı İbrahim Duman eşlik etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de 2 Bin Konut İnşaatı İncelemesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 2 Bin Konut İnşaatı İncelemesi - Son Dakika
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