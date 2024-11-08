Mersin'de Cennet Meyvesi Hasadı Başladı - Son Dakika
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Yerel

Mersin'de Cennet Meyvesi Hasadı Başladı

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Mersin'in Toroslar ilçesinde, cennet meyvesi hasadı başlamasıyla birlikte, Tarım çalıştayı planlayan Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, çiftçilerin ürün fiyatları üzerinde söz sahibi olması gerektiğini vurguladı.

08.11.2024 17:56  Güncelleme: 18:18
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(MERSİN) - Mersin'in Toroslar ilçesinde cennet meyvesi hasadı başladı. Hasada katılan Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, "Köylülerimizin ürettikleri ürünlerin fiyatlarını dışarıdan gelen üçüncü şahısların değil, kendilerinin belirleyebilmesi sağlanmalı. Çiftçimiz ürettiği ürün üzerinde söz ve karar sahibi olabilmeli" dedi.

Kış aylarının vitamin deposu lezzeti cennet meyvesi diğer adıyla Trabzon hurması, Mersin halinde en yüksek 50 liradan satışa çıkıyor. Tüketiciye gelene kadar kilosu 100 lirayı geçen cennet meyvesinin bazı türleri kasım ayında hasat ediliyor ve yumuşayıp olgunlaşması için depolara kaldırılıyor. Bu ürünler ocak ayında tezgahlardaki yerini alıyor.

"Çiftçimiz, emeklerinin karşılığını yeteri kadar alamıyorlar"

Mersin'in Toroslar ilçesindeki Doruklu Mahallesi'nde cennet meyvesi hasadına katılan Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, şunları söyledi:

"Aslında çok fazla kamuoyunda bilinmese de Toroslarımızın en önemli tarımsal ürünlerinden bir tanesi de cennet meyvesidir. Hakikaten insanın bakmaya kıyamayacağı bu meyvelerin kendi değerinde satıldığını söyleyebilir miyiz? Buna 12 ay boyunca verilen emeğin karşılığı elde ediliyor mu? O konuda ciddi şüphelerimiz var. Burada hasada katıldık. Köylü kardeşlerimizle birlikte cennet meyvesi topladık. Onlarla sohbet etme imkanı bulduk, ancak maalesef tarımda yaşanan problemler köyümüzde de mahallemizde de cennet meyvesi üretimi alanında da çok ciddi bir şekilde yaşanıyor. Yani 12 ay boyunca neredeyse ağacının dibinde yatan çiftçi kardeşlerimiz bu emeklerinin karşılığını yeteri kadar alamıyorlar."

"Tarım çalıştayı çiftçileri bir araya getirecek"

Tarımın, yaşamsal bir mesele olduğunu, tarıma stratejik bir temel üzerinden bakılması gerektiğini vurgulayan Yıldız, "Sorunun kendisini, sahipleriyle tartışarak bir yanıt ve çözüm bulmamız gerektiği kanaatindeyim. Bu çerçevede, Toroslar Belediyesi olarak, Ocak ya da Şubat ayları içerisinde tarım çalıştayı yapmayı düşünüyoruz. Yani Toroslar'ın tarımını bir bütün olarak masaya yatırıp, bu sorunların üstesinden nasıl gelebiliriz? Bu sorunların çözümünde belediyemizin üzerine ne tür görevler düşüyor ve bunun ne kadarını üstlenebiliriz? Bu konularda ciddi tartışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Fiyatları üretici belirleyebilmeli"

Meyve üretiminde depolama aşamasının da önem taşıdığına değinen Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depolama aşaması da ayrı bir önem taşıyor. Ürünlerimizi yok pahasına satmamak için etkili depolama ve saklama yöntemlerine kafa yormamız gerekiyor. Bu süreçte, ürünlerimizin değerini koruyarak elden çıkarmalarını sağlamak çok önemli.  Ürünlerin satış aşamasında ise, bu alanda söz ve karar sahibi olabilmemiz lazım. Yani, üretilen ürünlerin fiyatlarının belirlenmesinde köylülerin kendileri söz sahibi olmalı. Kendi ürünlerinin maliyetlerini ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için gereken karı tanımlayabilmeleri gerekiyor. Sonuç itibarıyla köylülerimizin ürettikleri ürünleri dışarıdan gelen üçüncü şahısların belirlediği fiyatlarla değil, kendilerinin belirleyebilmesi sağlanmalı."

"Cips ve kola yerine meyve alın"

Toroslar Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Yılmaz da Toroslar ilçesinde cennet meyvesi üretiminin giderek yaygınlaştığına dikkat çekti. Çiftçinin desteklenmesi gerektiğine değinen Yılmaz, "İnsanımız bir yere giderken kola ve cips yerine cennet meyvesi alsın. Artık bu cips, abur cubur olayını bırakalım. Meyve alalım, çiftçimiz kazansın" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Cennet Meyvesi Hasadı Başladı - Son Dakika

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