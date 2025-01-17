Mersin\'de görme engelliler için farkındalık etkinliği düzenlendi

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Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Mersin Kent Konseyi Engelliler Meclisi iş birliği ile '7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nda 'Empati ve Farkındalık' etkinliği düzenlendi.

Görme engelli bireylerin yaşadığı dünyaya kısa bir süreliğine de olsa yolculuk yapan ve parkurda oldukça zorlanan ziyaretçiler, bu bireylerin neler hissettiğine ve yaşadıkları zorluklara tanık oldular. Etkinlikte; görme engelli bireylerin şehir hayatında karşılaştıkları problemler karşısında yardıma ihtiyaç duymaları halinde nasıl yardım edileceği ve iletişim kurulabileceği, engelli bireyler için sunulan hizmetlerin kullanılabilirliği hakkında bilgi sahibi olabilmeleri sağlanırken, engelli hakları ve farklılıkları noktasında toplumsal duyarlılığın daha da artırılması amaçlandı. Aynı zamanda engelli bireyler için daha yaşanılır ve erişilebilir kentlerin hangi özellikleri taşıması gerektiği de çeşitli levhalar aracılığıyla anlatıldı.

"Empati ve farkındalık etkinliği ile özel bireylerle empati kurmayı amaçladık"

Tarsus'ta düzenlenen empati ve farkındalık etkinliğinde konuşan Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Hülya Atila, "Tüm halkımıza açık olarak yaptığımız bir farkındalık etkinliğiydi. Biz bu etkinlikte görme engellilerin hallerinden 5 dakika da olsa anlamaya çalıştık. Ufacık bir zaman diliminde onların yaşadıklarıyla birlikte onlarla olmaya çalıştık" dedi. Etkinlikte hissedilebilir yüzey ve platform kullanıldığını kaydeden Atila, "Hissedilebilir yüzey görme engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak bir yüzey uygulaması. Biz bu hissedilebilir yüzey ile birlikte onların yürümekte nasıl bir yol izlediklerini gördük. Platformumuzda da bastonumuzla birlikte yol bulmaya, yön bulmaya çalıştık ve ne kadar zor olduğunu gördük" ifadelerine yer verdi.

"Amacımız tüm insanların eşit şartlarda sosyal hayata katılımlarını sağlamak"

Empati ve farkındalık parkurunun kentte farklı noktalarda yaptıklarını söyleyen Atila, "İnsanlar bizim platformumuz ve hissedilebilir yüzeyimizi gördüklerinde onlar da bu etkinliğimize katıldılar ve görme engelli vatandaşlarımızın neler hissettiklerini anlamaya çalıştılar. Gerçekten insanlar bu kısacık zaman diliminde bile 'Ne kadar zormuş, çok zorlandık. Hatta ilk başta baktık, gördük, daha sonra yürümeye başladığımız halde bile ne kadar zorlandığımızı anladık' şeklinde ifadeleri oldu. Biz tüm özel bireylerimizi erişilebilir bir kentte, sosyal hayata dahil edilebilir bir hayatta yaşatmak istiyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız tüm insanların eşit şartlarda sosyal hayata katılımlarını sağlamak" diye konuştu.

"Büyükşehir olarak tüm engel gruplarında olduğu gibi, görme engelli vatandaşların yanında olmaya da devam edeceğiz"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa; Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman engelli bireylerin yanında olduklarını ve Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Parkı, Mola Evleri ve Otizm Aile Danışma Merkezi aracılığıyla hizmet verdiklerini ifade etti. Bu hizmetlerin yanı sıra, belediyenin engelli transfer aracı ve medikal yardımlar gibi sayısız hizmetleri olduğunu da belirten Gerboğa, "Böyle özel günlerde de farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenliyoruz. 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kapsamında, Mersin Kent Konseyi Engelliler Meclisi iş birliğinde farkındalık etkinliği düzenledik. Buradaki amacımız; görme engelli bireylerin yaşadığı zorluklar ve neler hissettikleri ile ilgili vatandaşların empati kurmalarını sağlamaktı. Etkinliğimize vatandaşların yoğun ilgisi oldu. Görme engelliler konusunda vatandaşlarımız hem parkuru deneyimledi hem de bilgilendirildi. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm engel gruplarında olduğu gibi, görme engelli vatandaşların yanında olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"'Engelsiz bir Mersin' oluşturmak için çalışıyoruz"

Mersin Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Dursun Arslan, Mersin'in engelliler konusunda diğer birçok şehre göre oldukça duyarlı bir kent olduğunu, bunda da Başkan Vahap Seçer'in çok büyük katkısı olduğunu dile getirdi. Büyükşehir Belediyesinin, engelli bireyler için birçok hizmeti olduğunu söyleyen Arslan, "Büyükşehir, engelli bireylerin hayatlarına dokunuyor. Biz de Mersin Kent Konseyi olarak; belediyemizle iş birliği içinde farkındalık çalışmaları yaparak, engelli olarak hayatını sürdüren bireylerin neler yaşadığını göstermeye çalışıyoruz. Burada da Büyükşehir Belediyesi bizlere çok büyük destek oluyor. Hayalimiz; 'Engelsiz bir Mersin' oluşturmak. Bunun için STK'lar, Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ve vatandaşlarla hep birlikte yol alıyoruz. Bu konuda güzel işler yapıyoruz" dedi.

"Çok güzel bir farkındalık etkinliği oldu"

6. sınıfa giden çocuklardan Elifsu Temel, yaşadığı deneyim ile ilgili, "Bence çok güzel bir farkındalık etkinliği oldu. Ben yaparken bile 'düşeceğim ve bir yerlere çarpacağım' diye çok korktum. Bizim için güvenli bir etkinlikti ama görme engelli insanların hayatında bu güvenlik her zaman olmuyor" ifadelerini kullandı.

Farkındalık etkinliğine katılan bir başka öğrenci Serra Dülger ise "Etkinlikle, görme engellilerin yaşadıklarını anlayabilmemiz ve empati kurabilmemiz sağlanmış. Parkura çıkarken içimde bir korku vardı, 'acaba burada ne var ve ne olacak' diye. Onları anlamamız için çok güzel oldu. Ben yaptığım için çok mutlu oldum" dedi.

Programa Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Tarsus Engelliler Platformu Başkanı Dursun Arslan, Görme Engelliler Derneği Başkanı Fikri Topuz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila, kurum amir ve müdürleri, STK temsilcileri, özel gereksinimli yurttaşlar ve vatandaşlar katıldı. - MERSİN