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Mersin'de İş Cinayeti Davası

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Kaçak Kur-an kursu inşaatında yangında hayatını kaybeden işçiler için yapılan duruşmada adalet talebi.

06.12.2024 17:39
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(MERSİN) - Mersin'in Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Mahallesinde 28 Ekim'de bir cemaat tarafından yaptırıldığı iddia edilen kaçak Kur-an kursu inşaatında çalışan iki işçi, kendilerine tahsis edilen eski bir evde yangında hayatını kaybetmesini ilişkin açılan davanın duruşması yapıldı.  Avukat Ahmet Paket, "Olası kastla işlenen bu iş cinayet hakkında neden etkili bir soruşturma yürütülmediğini, olayın cemaat bağlantısının neden araştırılmak istenmediğini, cemaat bağlantılı şüphelinin korunmaya mı çalışıldığını merak ediyor; konuyla ilgili etkili soruşturma yürütülmesini istiyoruz" dedi.

Mersin'in Fındıkpınarı Mahallesinde 28 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, bir cemaat tarafından inşa edilen Kur'an kursu inşaatında çalışan 2 işçi, kalmaları için kendilerine tahsis edilen derme çatma binada çıkan yangında hayatını kaybetti. Çıkan yangında biri ağır 4 işçi yaralandı. Çağdaş Hukukçular Derneği, Adalet İçin Hukukçular ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Mersin Şubesi üyesi avukatlar, iş cinayeti olarak niteledikleri yangınla ilgili etkili soruşturma yapılması çağrısında bulundu. Adliye bahçesinde açıklama yapan avukatlar, "iş cinayetleri aklanamaz" yazılı pankart açtı.

"Şüphelilerin ispattan yoksun kurgularla adliyeden ayrılmasına müsaade edilmiş"

Açıklamayı okuyan Avukat Ahmet Paket, şunları söyledi:

"Olay sebebiyle başlatılan soruşturmada günler boyunca bir kişi dahi dosyaya şüpheli olarak eklenmemiş, kolluk tarafından gerekli araştırma yapılmadan tahkikatın tamamlandığına dair fezleke düzenlenmiş, şüpheli olarak ifadesi alınması gereken şahısların öncelikle bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alınmış, müştekilerin araştırmaya dayanan yoğun ısrarı neticesinde bu şahıs şüpheli sıfatıyla dosyaya eklenebilmiştir. Ancak şüphelilerin yapılan sorgusunda da adli vakanın esası hakkında sorulması gereken sorular sorulmamış, şüphelilerin ispattan yoksun kurgularla adliyeden ayrılmasına müsaade edilmiştir.

Müştekilerce yapılan çevre araştırmasında inşaatın Nur Pınarı Vakfı adına inşaat ruhsatı bulunmadan yapıldığı, bu vakfın bir cemaat örgütlenmesi olduğu, şüphelilerden birinin bu cemaatin örgütlenmesinde söz sahibi olduğu anlaşılmış ancak şüpheli bu hususta sorgulanmamıştır. Müştekiler tarafından sunulan dilekçeler ve yapılan görüşmelerde durum savcılığa anlatılmış ve inşaat sahibi ile cemaat hususunun ısrarla araştırılması, konu hakkında bilgi sahibi olan yerli tanıkların dinlenmesi talep edilmişse de talepler yerine getirilmemiştir."

"Cemaat bağlantısı araştırılmalı"

Gecekonduyu işçilere kiraladığını söyleyen şahsın herhangi bir belge sunamadığına da dikkati çeken Paket, şöyle devam etti:

"Tüm bunlara rağmen Savcılık inşaatın bulunduğu parselin kim adına kayıtlı olduğunu ilgili kurumdan sormaya dahi diretmektedir. Etkisiz soruşturma yürütülmekte, gerekli araştırma yapılmamaktadır. Fethullah Gülen Cemaati'nin ne şekilde bir terör örgütüne dönüştüğünü hatırlatmak isteriz. Olası kastla işlenen bu iş cinayet hakkında neden etkili bir soruşturma yürütülmediğini, olayın cemaat bağlantısının neden araştırılmak istenmediğini, cemaat bağlantılı şüphelinin korunmaya mı çalışıldığını merak ediyor; konuyla ilgili etkili soruşturma yürütülmesini, inşaatın bulunduğu parselin kim/kimler adına kayıtlı olduğunun, inşaatın kime ait olduğunun, Nur Pınarı Vakfı ve Cemaatinin varlığının, şüphelinin Nur Pınarı cemaati ile bağlantısının bulunup bulunmadığının araştırılmasını talep ediyoruz."

"Failler dışarıda geziyor"

Ölen 2 işçinin akrabası Avukat Mervan Reşitoğlu ise, "Yaşanan bir iş cinayetidir. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına 28 Ekim 2024 tarihinden beri sunduğumuz taleplerin neredeyse hiçbirisi yerine getirilmedi. Bu cemaatin 'kurumsal kimliği ortaya çıkarılsın ve cemaat yöneticileri mahkemeye çıkarılsın' istedik. Biz şunu talep ediyoruz; Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı bu dosyaya basit bir dosya gibi yaklaşmasın. Bu olayda 2 canın kaybedildiğini ve faillerin dışarda gezmeye devam ettiğini belirtiyoruz. Bu faillerin bir an önce adli tahkikata dahil edilmesini ve içeri alınmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Mersin'de İş Cinayeti Davası - Son Dakika

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