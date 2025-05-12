Mersin'de İtfaiye Teşkilatına Yatırım ve Kadın Dostu Kent Projesi - Son Dakika
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Mersin'de İtfaiye Teşkilatına Yatırım ve Kadın Dostu Kent Projesi

Mersin\'de İtfaiye Teşkilatına Yatırım ve Kadın Dostu Kent Projesi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, itfaiye teşkilatının ihtiyaçlarını karşılayacak projeleri hayata geçirirken, şehrin film platosu olma hedefini de vurguladı. Ayrıca, Avrupa Birliği iş birliğiyle 'Kadın Dostu Kentler 3 Programı'na katılım sağlanacak.

12.05.2025 18:19  Güncelleme: 18:21
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve bağlı bulunan grup amirliklerinde kullanılmak üzere itfaiye araç ve ekipman ihtiyacını karşılamak için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "İtfaiye teşkilatımızın 1 yıl içinde hiçbir eksiği kalmayacak" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2025 Yılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısının 1. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen toplantıda, birimlerden gelen 44, komisyonlara havale edilen 9 ve gündem dışı 2 madde olmak üzere toplam 55 madde görüşüldü.

Başkan Seçer, birimlerden gelen konular bölümünde; 'Avrupa Film Komisyonları Ağı Üyeliği' ile ilgili madde hakkında değerlendirmede bulundu. Seçer, "2024 yılında Mersin Sinema Ofisimizi açtık. Mersin film platosu olmaya çok uygun bir yer ama bu konuda yeterince ilerleme kaydedilmemiş. Farklı illerde bunun örneğini görüyoruz. Diziler çekiliyor, bunlar uluslararası alanda pazarlanıyor. Şehrin, ülkenin tanıtımı için muazzam bir alan oluşturuyorlar. Biz istiyoruz ki filmler Mersin'de de çekilsin. Her türlü imkan var. Bunun için Avrupa Film Komisyonları Ağı bizim orada faaliyet gösterebileceğimiz, bize bu tip çalışmalarımızda katkı sağlayacak bir yer" dedi. İlgili madde; Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edildi.

"İtfaiye teşkilatımızın hiçbir eksiği kalmayacak"

İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve bağlı bulunan grup amirliklerinde kullanılmak üzere itfaiye araç ve ekipman ihtiyacını karşılamak için Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası finansmanlı 'Belediyelerin Doğal Afetlere Karşı Dayanıklılığının Güçlendirilmesi Projesi' kapsamında onaylanan kredinin; alt kredi anlaşmasının imza süreci aşamasına geçilebilmesiyle ilgili konu hakkında Başkan Seçer, Türkiye'de bazı büyükşehir belediyelerine bu teklifin getirildiğini, olumlu bakanlar için uzmanlar tarafından tespitler yapıldığını belirtti. Seçer, "Bizim de şu anda bütün alet-ekipman, araç gereç eksiğimizi giderecek, 2 yıl ödemesiz 15 yıl geri ödemesi olan, uygun maliyetli bir kredi. Bakanlığın uhdesinde çalışmalar yapılıyor. Bu konuda her şey tamam. Araçları seçiyoruz, şartnameleri hazırlıyoruz, ihaleye çıkacağız. Tahmin ediyorum 1 yıl içerisinde itfaiye teşkilatımızın hiçbir eksiği kalmayacak" diye konuştu.

"İtfaiye eri alımlarının devam ediyor"

Daha önce 150 itfaiye eri alındığını belirten Seçer, itfaiye eri alımlarının devam ettiğini kaydetti. İtfaiye Teşkilatının kadrolarını yenilediklerini ifade ederek, 90 yeni itfaiye eri alımına daha çıkacaklarını vurgulayan Seçer, "İtfaiyecilik Okulu mezunu olmaları gerekiyor. KPSS çok önemli. Ata Eğitim Merkezimizde dayanıklılık sınavını geçmeleri gerekiyor. Sınavlarımızı tamamen reel ve objektif şartlarda, mülakatsız, puanlarına dayalı, kimsenin hakkını kimseye geçirmeden gerçekleştiriliyoruz. Türkiye'nin her tarafından insanlar geliyor ve hak ediyorsa kazanıyor" dedi. Madde, oy birliğiyle kabul edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi pilot belediye oldu

Birimlerden gelen ve komisyonlara havale edilen maddelerin görüşülmesinin ardından gündem dışı maddeler görüşüldü. Avrupa Birliği finansmanı ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde yürütülen 'Kadın Dostu Kentler 3 Programı' kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesinin pilot belediye olarak programa katılımının uygun görüldüğü bildirildi. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu'nun asil, Kadın Şube Müdürü Edibe Sahil'in ise yedek proje koordinatörü olarak görevlendirilmesi hususuyla ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de İtfaiye Teşkilatına Yatırım ve Kadın Dostu Kent Projesi - Son Dakika

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