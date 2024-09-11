Mersin'de Öğretmenlere Ceza Protestosu - Son Dakika
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Mersin'de Öğretmenlere Ceza Protestosu

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Mersin Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerini ders sırasında müftülük görevlilerince yapılan ÇEDES etkinliğine göndermeyen iki öğretmen hakkında maaş kesme ve görev yeri değiştirme cezası verdi. Cezayı protesto etmek için Mersin'de eylem yapan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, 'Bugün okullarda tam anlamıyla fiili bir işgal yaşanıyor. Tarikat ve cemaatler okullarda cirit atıyor' dedi.

11.09.2024 19:16
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(MERSİN) - Mersin Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerini ders sırasında müftülük görevlilerince yapılan ÇEDES etkinliğine göndermeyen iki öğretmen hakkında maaş kesme ve görev yeri değiştirme cezası verdi. Cezayı protesto etmek için Mersin'de eylem yapan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "Bugün okullarda tam anlamıyla fiili bir işgal yaşanıyor. Tarikat ve cemaatler okullarda cirit atıyor" dedi.

Mersin'de veli izin belgesi olmadan öğrencileri ders saatinde Akdeniz İlçe Müftülüğü'nün düzenlediği ÇEDES etkinliğine göndermeyen 2 öğretmen hakkında 'dini eğitimi engellemek' suçlamasıyla açılan soruşturma tamamlandı. Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Karaduvar Mahallesi'ndeki İsa Öner Anadolu Lisesi öğretmenleri Ali Doğan ile Esin Soy hakkında hem maaş kesme cezası verdi hem de görev yerlerini değiştirerek başka okullara gönderdi.

Milli Eğitim binası önünde protesto

Eğitim-İş Sendikası, üyesi olan 2 öğretmene verilen ceza ve ÇEDES uygulamalarını Mersin Milli Eğitim Müdürlüğü önünde protesto etti. Eğitim- İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Karaduvar İsa Öner Anadolu Lisesi'nde Akdeniz Müftülüğü'nün ÇEDES adı altında etkinlik yaptığını, üyeleri olan 2 öğretmenin, 'veli izin belgesi' olmayan öğrencileri sınıftan çıkarmadığını, bunun üzerine öğretmenlerin hedef gösterildiğini ve soruşturmaya uğradığını söyledi.

Özbay, "Cumhuriyet mücadelemizin, aydınlanma mücadelemizin, her çocuğun laik eğitimden faydalanması mücadelemizin bir sesini de Mersin'den yükseltiyoruz" dedi. Örgütlü kötülük, örgütlü gericilik, örgütlü bilimdışılık ile karşı karşıya olduklarını ifade eden Özbay, "Bugün okullarda tam anlamıyla bir işgal yaşanıyor. Elini kolunu sallayan herkes okullara giriyor. Tarikat ve cemaatler okullarda cirit atıyor. Milli Eğitim Bakanlığının bir tane işi var, eğitim. Onu da yapmıyor, yapamıyor, Diyanet İşleri Başkanlığına ya da sözüm ona dernek olan cemaatlere bırakıyor. Okullarda pedagojik olarak tam bir cinayet yaşanıyor. Ama biz buna seyirci kalmayacağımızı bir kez daha göstermek için buradayız" dedi.

"Öğretmen arkadaşlarımız hedef yapıldı"

Hukuksuz ÇEDES uygulamasına geçit vermeyen öğretmenlerin yanında olduklarını ifade eden Özbay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Onlar Cumhuriyet'in öğretmenleri, onlar halkın öğretmenleri. Onlara teşekkür ediyorum. Tam anlamıyla öğretmenliklerinin gereğini yaptıkları için hedef haline geldiler. Laikliğe aykırı uygulamalar olduğunda, şeriat sloganları olduğunda, tarikat ve cemaatlerin istismarı söz konusu olduğunda kulağının üzerine yatanlar, üç maymunu oynayanlar, söz konusu gericiliği savunmak olduğunda, aydın eğitimcilere gözdağı vermek olduğunda teyakkuza geçiyorlar. Bu yoğun mesainin amacı hem ÇEDES'e karşı yükselen itirazları bastırmak hem de aydın eğitimcilere gözdağı vermektir."

Kaynak: ANKA

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