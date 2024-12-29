Mersin\'de Sokak Hayvanları İçin Destek Kampanyası: 407 Can Dost Sıcak Yuva Buldu

Yerel

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde başlatılan, 'Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehirden' kampanyası kapsamında bugüne kadar 275 köpek ve 132 kedi olmak üzere toplam 407 hayvanın sıcak bir yuvaya kavuşturulduğu bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına yönelik ağustos ayında başlattığı 'Yaşamı Sahiplen Destek Büyükşehirden' kampanyasıyla, can dostlarına sahip çıkmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında sahiplendirilen hayvanlara ücretsiz aşı, mama ve pet kuaför desteği sunuluyor. Kampanya ile bugüne kadar 275 köpek ve 132 kedi olmak üzere, toplam 407 can dost sıcak bir yuvaya kavuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde başlatılan kampanya ile Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının daha iyi koşullarda yaşamalarını sağlamak ve halkı bu konuda bilinçlendirmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri koordinesinde sahiplendirilen her bir can dostun sağlık kontrolleri, 3 ayda bir iç dış parazit ilaç uygulaması ve yılda bir kuduz aşısı belediye tarafından destekleniyor. Ayrıca 6 ayda bir pet kuaför hizmetleri ve 3 ayda bir yapılan mama teminiyle, sahiplenilen hayvanların bakımıyla ilgili çeşitli alanlarda destek de veriliyor. Böylece hem sahiplendirilen hayvanların yaşam kalitesi artıyor hem de toplumda hayvan sevgisi daha da yaygınlaştırılıyor.

"Sahiplendirme oranlarımız ve geri dönüşler çok güzel"

Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde görev yapan veteriner sağlık teknikeri Yadigar Günay, kampanya kapsamında sahiplendirme yaptıkları günden beri verilen hizmetleri anlatarak, "Sahiplendirdiğimiz dostlarımıza3 ayda bir iç dış parazit ilaç uygulaması, yılda bir kuduz aşısı, 6 ayda bir pet kuaför ve 2 yıl boyunca da mama desteği sağlıyoruz. Ayrıca yavru olarak sahiplendirdiğimiz can dostların bir yaşını doldurduktan sonra kısırlaştırma işlemlerini ücretsiz olarak yapıyoruz" dedi.

Kampanya sayesinde kedi ve köpek sahiplenmek isteyen vatandaşlara ekonomik anlamda da bir destek oluşturulduğunu ifade eden Günay, "Mama, aşı, pet kuaför gerçekten vatandaşın üzerinde maddi külfet. Bunun birçoğunu biz vatandaşın üzerinden alıyoruz. Aynı zamanda diledikleri zaman bize soru sorabiliyorlar. Bilgilendirme yapıyoruz. Sahiplenmek istediklerinde, barınağa geldikleri zaman kendilerine uyum sağlayabilecek dostları sahiplenebilirler. Vatandaşlarımızın sahiplenme yapabilmesi için 18 yaşından büyük olması gerekiyor. Sahiplendirmeyi yaparken, hayvanın çipleme ve kısırlaştırma işlemlerini de yerine getiriyoruz" diye konuştu.

Günay, can dost sahiplenmek isteyen vatandaşlara da seslenerek, "Kampanyaya destek çok büyük. Sahiplendirme oranlarımız ve geri dönüşler çok güzel. Bu açıdan da vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten yanımızdalar, destekçiler. Her canlı, çocuklar için olsun yetişkinler için olsun bir dost. Sahiplenmelerini tavsiye ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Büyükşehir, sahiplenilen dostlara mama ve aşı desteği de sağlıyor"

'Yaşamı Sahiple Destek Büyükşehirden' kampanyası kapsamında 'Karabaş' isimli köpeği sahiplenen vatandaşlardan Barış Doğanay, "Karabaş'ı, Büyükşehir Belediyesinin sahiplendirme kampanyası ile sahiplendik. Büyükşehirden aşı ve mama desteği alarak bakıyoruz" dedi. Mersin'de yaşayan vatandaşların sokak hayvanlarına duyarlı olduklarını da kaydeden Doğanay, Büyükşehir Belediyesinin bu konuda verdiği desteğin de önemine dikkat çekerek, vatandaşları kampanya kapsamında hayvan sahiplenmeye davet etti. - MERSİN