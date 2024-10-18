Mersin'de Sosyal Politikalar Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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Mersin'de Sosyal Politikalar Çalıştayı düzenlendi

Mersin\'de Sosyal Politikalar Çalıştayı düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 'Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Sosyal Politikalar Çalıştayı' düzenlendi.

18.10.2024 17:20  Güncelleme: 17:21
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Mersin Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 'Kadına Yönelik Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bağlamında Sosyal Politikalar Çalıştayı' düzenlendi. CHP'li büyükşehir ve il belediyelerinden bürokratların da katılım sağladığı çalıştayın ana gündemini, 'toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık çalışmaları' oluşturdu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, çalıştayda yaptığı konuşmada, açılışını gerçekleştirdikleri Sosyal Politikalar Ofisi ile kadın, çocuk, cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik şiddeti de barındıran sosyal politikaları enine boyuna konuşacaklarını ve bu sorun alanları üzerine daha fazla neler yapılacağıyla ilgili çalışacaklarını söyledi. İnanç, coğrafya, aile, kültür, çevresel faktörler, ekonomik ve sosyal nedenler dolayısıyla Türkiye'nin her bölgesinde, sorun alanlarının her insan için farklı olduğunu belirten Seçer, "Her coğrafyanın kendine göre sorunları vardır. Güneydoğu coğrafyasının farklıdır, Marmara'nın, Trakya'nın farklıdır. Bir kadın için o bölgenin sorun alanı ayrıdır, bu bölgenin ayrıdır. Çukurova başkadır, Karadeniz başkadır" dedi.

"Asıl iktidar yerel iktidardır"

Faaliyete aldıkları Sosyal Politikalar Ofisi'nin çalışmalarının aslında aileye, kadına, çocuğa, yaş almışa, dezavantajlı bireylere dayandığını ifade eden Seçer, "Yaptığımız tüm bu uygulamaları, kadınların en büyük sorun alanı olan kadına yönelik şiddeti, aile içi şiddeti önleyecek temel çalışmalar olarak görüyorum. Belediyeler, kamu kurumları içerisinde halka en yakın, organize, manevra kabiliyeti yüksek, halka çok çabuk ulaşabilen ve efektif işler yapabilen kurumlardır. Asıl iktidar yerel iktidardır. Zaten yerel iktidar olamıyorsanız genel iktidar olamazsınız" diye konuştu.

"Bir belediye haneye girmeli"

Seçer, CHP'li belediyelerin doğru politikalar uyguladığını belirterek, "Bir belediye haneye girmeli. Sosyal politika dediğiniz budur. 'Sosyal politika yapıyorum, gıda dağıtıyorum, hayvan dağıtıyorum' demekle olmuyor. Bunun sürdürülebilirliği, takibi, geri dönüşü, halka teması yoksa; halkla gidip sohbet etmek yoksa, kalbini açmak, sevgini vermek yoksa bu projeler lafı güzaftır. Sadece şekil şartını yerine getirisiniz ama toplumu kandıramazsınız" dedi. "Biz tüccar değiliz, kamu yöneticisiyiz" diyerek konuşmasını sürdüren Seçer, hizmetleri yaparken kar amacı gütmediklerini kaydederek, "Biz kar amacıyla hizmet yapmayız. Mesele halka hizmet ve sosyal politika olduğu zaman bizim yönümüz bellidir; biz sosyal demokrat siyasi görüşe ve kimliğe sahip insanlarız. Bizim uygulamalarımız halkçı ve sosyal demokrat politikalardır. Bundan taviz vermeyiz" diye konuştu.

"Öncelikli olarak 'sosyal politikalar' dedik"

Yönetime geldiklerinde Mersin'in sosyo ekonomik ve kültürel yapısına bakarak öncelikli olarak 'sosyal politikalar' dediklerini belirten Seçer, Kadın ve Aile Hizmetleri, Sosyal Hizmetler, Kültür ve Sosyal İşler, Sağlık İşleri ve Tarımsal Hizmetler dairelerinin, hizmet ve projelerinin yolunun çalıştayın ana konusu olan kadın ve aileye çıktığını kaydetti. Uygulamada olan 158 projenin bu dairelerden çıktığına işaret eden Seçer, "Bu 5 dairemizin bu yılki bütçesi 914 milyon 520 bin TL. Bu da yüzde 90'ın üzerinde gerçekleşir. Gelecek yıl için yüzde 63,36 artışla 1 milyar 494 milyon liraya yükselttik. Direkt aileye, kadına, çocuğa, yaşlıya, dezavantajlı gruplara dokunan bu dairelerimiz, projelerini uygulasın diye yaklaşık olarak 1,5 milyar TL bütçeye para koyduk. Oysa Mersin Büyükşehir Belediyesinin bütçesi kümülatif anlamda bir önceki yıla göre yaklaşık olarak 19 milyar 750 milyondan 30 milyarlara yükseldi. Yani yüzde 51 artış olmasına rağmen, 2024-2025 tahmini bütçeleri arasında sosyal politikalarda biraz daha farklı davrandık. İşte bu politikalar her hali ile bir haneye giriyor. Sosyal politikaları hayata geçiren dairelere verilecek tüm bütçeler helaldir" dedi.

"Belediyede kadın çalışan oranını yüzde 18'den yüzde 25'e çıkardık"

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kadın çalışan oranını yüzde 18'den yüzde 25'e çıkardıklarını belirten Seçer, "Daire başkanları içerisinde kadın daire başkanlarının oranı yüzde 22.4, şube müdürleri içerisinde yüzde 35. Gönül çok daha fazlasını istiyor. Kadın; siyasette, çalışma hayatında, sosyal hayatta ve kültürel hayatta olsun. Kadın, her yerde olsun" ifadelerini kullandı.

Belediyelerin ailelere dokunacak projelere imza atması gerektiğine dikkat çeken Seçer, kadına şiddet, kadın cinayetleri gibi sorunların bugünden yarına çözümlenmesinin mümkün olmadığını kaydetti. Seçer, "Ama bu projelerle kadınların ekonomik özgürlüğünü kazanmalarına yardımcı olmak, onların yanında olarak, onlarla dost olarak, onlara psikolojik olarak 'yanımızda devletin bir kurumu, belediyemiz, belediyemizin bürokrasisi ve başkanımız var' hissiyatı vermeniz bile onların birçok üzüntülü olay karşısında özgüvenini artırır ve ayakta kalmasını sağlar" diye konuştu.

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da konuşma yaptığı çalıştayda, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Hülya Atila, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yerel Yönetimlerde Kadın, Sosyal, Sağlık ve Kültür Politikaları' hakkında sunum yapıldı. Çalıştay, basına kapalı olarak devam etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Sosyal Politikalar Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika

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