Mersin'de Terk Edilen Bebek Sağlıkla Kurtarıldı - Son Dakika
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Mersin'de Terk Edilen Bebek Sağlıkla Kurtarıldı

Mersin\'de Terk Edilen Bebek Sağlıkla Kurtarıldı

Mersin'de terk edilen bebek hastanede tedavi edilerek sağlığına kavuştu, 'Yusuf' adı verildi.

24.12.2024 10:01
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Mersin'de terk edilmiş olarak bulunan bebek, Mersin Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edileceği belirtilen bebeğe, hemşireler 'Yusuf' adını verdi.

Edinilen bilgiye göre, 8 Aralık'ta merkez Akdeniz ilçesi Kültür Mahallesi'nde bir parkın yanından geçen bir kişi, çöp konteyneri yakınında battaniyeye sarılı bir bebek fark etti. Bebeğin terk edildiğini anlayan vatandaş, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, bebeği Mersin Şehir Hastanesi'ne götürdü. Polis ekipleri ise terk edilen bebeği bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan erkek bebek, yaklaşık iki hafta süren bakımın ardından sağlığına kavuştu. Hastaneye geldiğinde 1 kilo 800 gram olan bebeğin tedavi sonrası 2 buçuk kiloya çıktığı, sağlığının da oldukça yerinde olduğu bildirildi. Bebeğin işlemlerin ardından taburcu edilerek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edileceği kaydedildi.

"Geldiğinde çok üşümüştü, çok açtı"

Yenidoğan Uzmanı Mehtap Durukan Tosun, erkek bebeğin 16 gün önce Akdeniz Mahallesi'nde bir parkta çöpün kenarında mavi bir kot cekete sarılmış olarak bulunduğunu söyledi. Bebeğin hemen kendilerine getirildiğini belirten Tosun, "Geldiğinde çok üşümüştü, çok açtı. Enfeksiyon değerleri de yüksekti. Yatırdık; önce ısıttık, sonra besledik. Kanında hafif düzeyde bir enfeksiyon vardı. Enfeksiyon tedavisini verdik. Geldiğinde yaklaşık 3-4 günlüktü. Çünkü göbeği duruyordu ve hala ıslaktı, kurumamıştı. Bebeği şu anda yaklaşık 20 günlük kabul edebiliriz. 1 kilo 800 gram olarak aldık bebeği, şu anda 2 kilo 500 gram. Tüm bakımları yapıldı, tedavisi tamamlandı" dedi.

"Bebek muhtemelen hastanede doğmuştu"

Bebeğin muhtemelen hastanede doğduğunu ifade eden Tosun, "Çünkü göbeği klempliydi. Hastanede doğumda olan hastalara yaptığımız şekilde göbek klemple bağlanmıştı. Evde doğum değildi. Bebeğimizi ısıttık, besledik, büyüttük, enfeksiyonunu tedavi ettik. Sosyal hizmetlerle iletişime geçtik. Bebeğimiz şimdi sosyal hizmetlerde, artık yeni yerinde, yeni evinde, yeni ailesini bekleyecek" diye konuştu.

"Sevgimizi verdik ona, büyüttük"

Bebeği kendi evlatları gibi kabul ettiklerini dile getiren Tosun, "Her birimiz kucakladık, sevdik, öpüp yıkadık. Hemşire hanımlar hepsi kendi bebekleri gibi kabul ettiler. Sevgimizi verdik ona, büyüttük. O da hemen cevap verdi bize, hızlıca kilo aldı. Sağlığı tamamen yerinde şu anda. Hiçbir sıkıntısı yok" dedi.

İsmini Hazreti Yusuf'tan aldı

Hastaneye getirilen erkek bebeklere genellikle 'Umut' ismini verdiklerini ifade eden Tosun, "Bu bebeğe Yusuf ismini vermeye karar verdik. Çünkü hayatı Hazreti Yusuf gibi hani zorluklarla başlayıp inşallah çok kolay ve çok iyi olarak devam etsin diye. Şimdi artık yeni hayatında umarım yeni ve iyi ailesiyle mutluluklar onun olsun" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Terk Edilen Bebek Sağlıkla Kurtarıldı - Son Dakika

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