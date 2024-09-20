Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Yerel

Mersin'de patpat ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

MERSİN - Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişide yaralandı.

Olay Mut- Silifke karayolu Atatürk Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre Silifke Mut istikametine seyir halinde olan S.T. idaresindeki tarım aracı olarak bilinen Taktak (Patpat) 33 AOD 188 plakalı motosiklete vurması sonucu sürücü hakimiyetini kaybedip savrularak bariyerler çarptı. Kazayı görenlerin haber verdiği 112 olay yerine intikal etti. Motosikletteki Alperen Taşkın olay yerinde hayatını kaybederken, durumu ağır olan H.Ü. ise ambulansla Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Mersin Üniversitesine Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.