Mersin'de Vatandaşlara Ücretsiz Kurban Kesim Hizmeti - Son Dakika
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Mersin'de Vatandaşlara Ücretsiz Kurban Kesim Hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, mobil kesim üniteleri ve mezbahalarıyla vatandaşlara ücretsiz kurban kesim hizmeti sağladı. Veteriner hekimler ve uzman kasaplar eşliğinde yapılan kesimler hijyenik ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirildi.

16.06.2024 17:01
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Mersin'de kurban vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin mobil kesim üniteleri ve mezbahalardan ücretsiz faydalandı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından her türlü tedbirin alındığı; veteriner hekim, uzman kasaplar ve yetkin personeller eşliğinde hem sağlıklı, hem de hijyenik şartlarda kurbanlarını ücretsiz kestiren vatandaşlar, hizmetten memnun kaldı. Kurbanlık cinsine göre dışarıda kesim işlemi için ücret ödemek zorunda kalan vatandaşlara el uzatan Büyükşehir Belediyesi, bu bayram da bütçe dostu hizmetiyle vatandaşları sevindirdi.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi; Akdeniz, Aydıncık, Bozyazı, Gülnar, Mezitli, Mut, Silifke ve Yenişehir ilçelerinde birer, Toroslar'da 2, Erdemli'de 2 ve Tarsus'ta 6 olmak üzere toplam 18 mobil kesim ünitesi, Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Gülnar, Mut ve Akdeniz ilçelerinde de toplam 6 mezbaha ile hizmet verdi.

"Ücretsiz kesim işlemiyle vatandaşlarımıza destek olduk"

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayram'ında vatandaşlara ücretsiz kurban kesim hizmeti verdiklerini aktaran Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, "Hizmetlerimizi hijyenik ortamda, ehil kasaplar ve veteriner kontrolü eşliğinde yapıyoruz. 263 personelle sahadayız. 18 mobil kesim ünitemiz ve 6 kesimhanemiz var. Mezbahalarımız bu yıl 2 gün hizmet verecek" dedi.

Verilen hizmetlerden bahseden Şahutoğlu, kurbanlıkların kesildikten sonra parçalanarak ayrı ayrı poşetlendiğini kaydetti.

Mobil kesim ünitesi ve mezbahanelerden yararlanan vatandaşlar ise verilen hizmet için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin'de Vatandaşlara Ücretsiz Kurban Kesim Hizmeti - Son Dakika

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