Mersin, Sivil Katılım Projesi ile Örnek Kent Oluyor - Son Dakika
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Yerel

Mersin, Sivil Katılım Projesi ile Örnek Kent Oluyor

Mersin, Sivil Katılım Projesi ile Örnek Kent Oluyor
05.07.2025 10:57  Güncelleme: 10:58
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği ve UNDP destekli 'Sivil Katılım Görev Gücü Eğitim Programı' düzenleyerek katılımcı demokrasi anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor. Proje, Mersin'i Türkiye genelinde sivil katılımın yayıldığı pilot kentlerden biri haline getiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği destekli ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) koordinasyonunda yürütülen "Türkiye'de Demokratik Yönetimin Güçlendirilmesi İçin Sivil Katılımın Geliştirilmesi Projesi" kapsamında pilot kentlerden biri olarak önemli bir görev üstlendi. Bu çerçevede 'Sivil Katılım Görev Gücü Eğitim Programı ve Çalıştayı' düzenlendi.

Türkiye genelinde seçilen 7 pilot ilden biri olan Mersin, projede hem uygulayıcı hem de koordinatör kent olarak yer alıyor. Yaklaşık 1,5 yıl önce başlatılan proje doğrultusunda belediye personeline yönelik sivil katılım temelli kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirildi. Programa; Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları İbrahim Evrim ve Bedrettin Gündeş, Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, ilgili daire başkanları, müdürler ve personel katıldı.

Eğitimlerde, sivil katılımın yöntemleri, yaşanan zorluklar ve çözüm yolları masaya yatırıldı. Program, belediyenin katılımcı demokrasi ilkelerine dayalı hizmet anlayışını güçlendirmeyi ve yerel düzeyde sivil toplumla ilişkilerin kurumsal temeller üzerinde ilerlemesini hedefliyor.

"Mersin, projede koordinatör kent konumunda"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, projenin 1,5 yıl önce başladığını belirterek, "Mersin Büyükşehir Belediyesi bu projede sadece uygulayıcı değil aynı zamanda koordinatör görevinde. 2025-2027 dönemine dair eylem planlarımız doğrultusunda faaliyetlere başlamış durumdayız" dedi.

Projede, Mersin için üç ana tema belirlendiğini ifade eden Akça, bu temaların 'Göç', 'Afet Öncesi ve Afet Sonrası Koordinasyon' ile 'Yerinde Kalkınma ve Girişimcilik' olduğunu belirtti. Akça, "Bu temalar, 12 kurum temsilcisinden oluşan Sivil Katılım Görev Gücü tarafından belirlendi. Belediyemiz, Başkanımız Vahap Seçer öncülüğünde katılımcı demokrasi anlayışını her alanda hayata geçirmekte" diye konuştu.

"Sivil katılım ve gönüllülük yaygınlaştırılıyor"

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi'nden Proje Yöneticisi Neslihan Cankara da eğitim programına katıldı. Projenin 2023 Ocak ayında başladığını ve son aşamasına gelindiğini ifade eden Cankara, "Mersin dahil 7 pilot ilde 'Sivil Katılım Görev Güçleri' kurduk. Bu güçler aracılığıyla sivil katılım stratejileri ve eylem planları oluşturuldu. Ayrıca gönüllülük ile ilgili bir kanun taslağı da hazırlandı ve İçişleri Bakanlığı'nın değerlendirmesine sunuldu" dedi.

Projenin temel amacının Türkiye genelinde sivil katılımı ve kamu-sivil toplum iş birliğini güçlendirmek olduğunu vurgulayan Cankara, belediye personeline verilen eğitimlerin bu sürecin en önemli adımlarından biri olduğunu kaydetti.

"Yerel yönetimimiz sivil katılıma açık ve duyarlı"

Akdeniz Opera ve Bale Kulübü Derneği Başkanı Demet Şaman Tarlakazan ise Mersin'de sivil katılımı önemseyen bir yerel yönetimle çalışmanın büyük avantaj sağladığını ifade ederek, "Bu proje hem eğitim açısından hem de uygulama aşamasında farklı bakış açıları kazandırıyor. Belediyenin birimlerinin de bu sürece dahil edilmesi çok kıymetli. Katkı sağlayacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Gerçekleştirilen eğitim programı ve çalıştay ile birlikte Mersin Büyükşehir Belediyesi, katılımcı yerel yönetim anlayışı doğrultusunda Türkiye'de örnek kentler arasında yer almaya devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin, Sivil Katılım Projesi ile Örnek Kent Oluyor - Son Dakika

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