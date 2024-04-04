Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Dünya Yetimler Günü\'nde iftar programına katıldı

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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte, Mersin İl Müftülüğü'nün 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla düzenlediği iftar programına katıldı.

Programda Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, akşam ezanının okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı, iftar yapıldı. Programda konuşan Vali Pehlivan, Ramazan ayının son günlerine yaklaşıldığını hatırlatarak, sofraların bereketli olması dileğinde bulundu. Hayat içerisinde iyiliklerin de olumsuzlukların da olabileceğini belirten Vali Pehlivan, "O yüzden hayat başlı başına bir sınavdır ve hep birlikte bir sınav veriyoruz. Bütün insanlık bir sınav veriyor. Bu yolda yürürken çocuk yaşlarda kimi öksüz kimi yetim kalabiliyor, asıl olan ise çocuklarımızın yetim kalsa da yitik kalmamasıdır" dedi.

Baş tacı edilen çocukların yitik kalmayacağını vurgulayan Vali Pehlivan, "Çünkü devletimiz, milletimiz ve hayırsever insanlarımız var. Çocuklarımıza, geride kalan aileleriyle beraber, dezavantajlıkları, imkansızlıkları imkana dönüştürüp destek olmaya devam edeceğiz. Sevgili çocuklarımızın yanında, yakınında aileleriyle birlikte destek olmaya devam edip çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştireceğiz. Bu bizim her şeyden önce vicdani sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere bütün birimlerle vatandaşların yanında olduklarını kaydeden Vali Pehlivan, "İmkanları, beraber oluşturup beraber paylaşmamız gerekiyor. Bunu yapma gayreti içerisindeyiz. Bundan sonraki süreçlerde de bu gayretimiz artarak devam edecektir" diye konuştu.

Bir Ramazan ayının daha sonuna yaklaşıldığını dile getiren Vali Pehlivan, şöyle devam etti; "Allah, önümüzdeki güzel Ramazan Bayramına kavuşmayı ve sonrasında da bütün ülkemize, bütün İslam alemine daha nice Ramazanlara sağlık, huzur içerisinde kavuşmayı nasip etsin. Ülkemizde özgürlük ve huzur içerisinde bu duyguları yaşarken, aynı duyguları yaşayamayan kardeşlerimizi de asla unutmuyoruz. Gazze'de, İsrail zulmü altında Ramazan'ı yaşamaya çalışan kardeşlerimize de dualarımızı, iyi dileklerimizi, hayır dileklerimizi gönderiyoruz. Bu kardeşlerimizin de bir an evvel insan onuruna yaraşır, inançlarını, değerlerini hakkıyla yaşayabilecekleri ortamlara kavuşmalarını Allah'tan hep birlikte niyaz ediyoruz."

Vali Pehlivan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde kalan çocuklara yönelik Mersin İl Müftülüğünce manevi rehberlik hizmeti verilen ve 'Her gün bir ayet, her gün bir hadis' ezberleme yarışmasında dereceye giren çocuklara ödül takdiminde bulundu.

Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman'ın da da konuşma yaptığı programa, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Naci Yılmaz, çocuklar ve aileleri katıldı. - MERSİN