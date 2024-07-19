Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TOKİ inşaat alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TOKİ inşaat alanında incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TOKİ inşaat alanında incelemelerde bulundu

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, merkez Yenişehir ilçesi Çavak Mahallesi'nde yapımı devam eden bin 72 konutluk TOKİ inşaat alanında incelemelerde bulundu. Vali Pehlivan, konutların yapım süreci hakkında bilgi alırken, Cumhurbaşkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'na teşekkür etti. İnşaatlarda yaklaşık yüzde 30 seviyesine ulaşıldığı belirtildi.

19.07.2024 13:35
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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, merkez Yenişehir ilçesi Çavak Mahallesi'nde yapımı devam eden bin 72 konutluk TOKİ inşaat alından incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, Mersin'de planlanan 2 bin konut kapsamında 2023 yılı Ekim ayında 2 etap halinde yapımına başlanan konutların inşaat sahasındaki incelemelerine Yenişehir ilçesinde devam etti. Burada TOKİ yetkilileri, yüklenici firma temsilcileri ve kontrol ekibinin katılımıyla toplantı gerçekleştiren Vali Pehlivan, gelinen son aşama ile ilgili bilgi alırken, konutların Mersin'e kazandırılmasındaki katkılarından dolayı başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanına ve TOKİ Başkanına teşekkür etti.

Yatay mimariye uygun, bodrum+zemin+4 kat şeklinde 26 bloktan oluşan 1. etapta 550 konut, 24 bloktan oluşan 2. etapta 522 konut olmak üzere toplamda bin 72 konutun yapıldığı inşaatlarda yaklaşık yüzde 30 seviyesine ulaşıldığı bildirildi.

Vali Pehlivan'a incelemeleri sırasında Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın eşlik etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, TOKİ inşaat alanında incelemelerde bulundu - Son Dakika

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