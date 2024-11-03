Vali Pehlivan, Mersin Kent Tarihi Müzesi\'ni Ziyaret Etti

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Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'nde bulunan Mustafa Erim Kent Tarihi Müzesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, Mustafa Erim tarafından kurulan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Özel Müze' yetki belgesi verilen, 4 Eylül 2010 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde hizmete açılmış olan müze hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Mersin Kent Tarihi Müzesi, 170 yıllık sivil mimarı örneği olarak Mustafa Erim tarafından restorasyonu ve teşhiri yapılıp, kentin kültür ve sanat yaşamına kazandırıldı. Mersin Kent Tarihi Müzesi; geleneksel mimarisi, ihtisas kitaplığı, Mersin'de yaşayan, yetişen ve iz bırakanların tanıtıldığı, Mersin eğitim tarihi, Mersin'in kurtuluşu, Çanakkale Savaşında şehit düşen Mersinliler, Mersin kronolojisi, Mersin camileri ve kiliseleri, Atatürk'ün Mersin ziyaretleri, Yumuktepe Höyüğü ve Mersin'deki tarihi yapıların tanıtıldığı müze olarak kent tarihinin araştırılmasına büyük katkı sunuyor.

Vali Pehlivan'a, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, İl Müftüsü Aydın Yığman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şube Başkanı Muharrem Köse eşlik etti. - MERSİN