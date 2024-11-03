Vali Pehlivan, Mersin Kent Tarihi Müzesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Vali Pehlivan, Mersin Kent Tarihi Müzesi'ni Ziyaret Etti

Vali Pehlivan, Mersin Kent Tarihi Müzesi\'ni Ziyaret Etti

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'nde bulunan Mustafa Erim Kent Tarihi Müzesini ziyaret ederek müze hakkında bilgiler aldı. 2010 yılında açılan müze, Mersin'in kültürel ve tarihsel zenginliklerini tanıtıyor ve kentin eğitim tarihine katkıda bulunuyor. Vali Pehlivan'a ziyaretinde Mersin Üniversitesi Rektörü, Akdeniz Kaymakamı ve İl Müftüsü gibi isimler eşlik etti.

03.11.2024 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz ilçesi Camişerif Mahallesi'nde bulunan Mustafa Erim Kent Tarihi Müzesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Pehlivan, Mustafa Erim tarafından kurulan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Özel Müze' yetki belgesi verilen, 4 Eylül 2010 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde hizmete açılmış olan müze hakkında yetkililerden bilgiler aldı.

Mersin Kent Tarihi Müzesi, 170 yıllık sivil mimarı örneği olarak Mustafa Erim tarafından restorasyonu ve teşhiri yapılıp, kentin kültür ve sanat yaşamına kazandırıldı. Mersin Kent Tarihi Müzesi; geleneksel mimarisi, ihtisas kitaplığı, Mersin'de yaşayan, yetişen ve iz bırakanların tanıtıldığı, Mersin eğitim tarihi, Mersin'in kurtuluşu, Çanakkale Savaşında şehit düşen Mersinliler, Mersin kronolojisi, Mersin camileri ve kiliseleri, Atatürk'ün Mersin ziyaretleri, Yumuktepe Höyüğü ve Mersin'deki tarihi yapıların tanıtıldığı müze olarak kent tarihinin araştırılmasına büyük katkı sunuyor.

Vali Pehlivan'a, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, İl Müftüsü Aydın Yığman, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Mersin Şube Başkanı Muharrem Köse eşlik etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Mersin Üniversitesi, Ali Hamza Pehlivan, Yerel Haberler, Akdeniz, mersin, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Vali Pehlivan, Mersin Kent Tarihi Müzesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:46 Çorum’da 5 katlı binada patlama Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi Çorum'da 5 katlı binada patlama! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi
14:30 Özdağ’dan Soylu’ya: Mamak’ta soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun Özdağ'dan Soylu'ya: Mamak'ta soğuk hava deposunda nelerin saklandığını bilmediğimi mi sanıyorsun?
13:18 Cadılar Bayramı şakası sanıp eline aldığı şey kesik baş çıktı Cadılar Bayramı şakası sanıp eline aldığı şey kesik baş çıktı
12:25 Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı’dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu Trabzonspor derbisine saatler kala Acun Ilıcalı'dan ortalığı karıştıracak hakem yorumu
11:47 Kredi derecelendirme kuruluşu SP, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye için asgari ücret zam oranı beklentisini açıkladı
11:05 Aldatılan kadın, erkek arkadaşını ’Lunaparka Gidiyoruz’ diyerek sınır dışı ettirdi Aldatılan kadın, erkek arkadaşını 'Lunaparka Gidiyoruz' diyerek sınır dışı ettirdi
11:01 Ekrem İmamoğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’dava’’ yanıtı Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''dava'' yanıtı
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2024 15:11:19. #1.13#
SON DAKİKA: Vali Pehlivan, Mersin Kent Tarihi Müzesi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.