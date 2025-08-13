Meteoroloji Katlı Kavşağı 29 Ekim\'de Açılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehrin ulaşım ağını rahatlatacak projelerden biri olan Meteoroloji Katlı Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Başkan Büyükkılıç, katlı kavşağın 29 Ekim'e trafiğe açılacağını, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102'nci yıl dönümünü taçlandırmak adına bu kavşağı hediye edeceklerini vurguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı'na alternatif olacak ve şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar kapsamında yapımı hızla devam eden Meteoroloji Katlı Kavşağı çalışmalarını yerinde inceledi.

Mehmet Özhaseki Bulvarı ile Davud El Kayseri Caddesi'nin kesişim noktasında yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Başkan Büyükkılıç, proje sahasını gezerek teknik ekipten detaylı bilgi aldı.

Başkan Büyükkılıç'a inceleme gezisinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Hasdal ve Ufuk Sekmen ile Fen İşleri Daire Başkanı Sedat Erdoğan eşlik etti. Yüklenici firma yetkilileriyle de görüşen Büyükkılıç, çalışanlara kolaylıklar dileyerek projeye verdikleri katkılardan dolayı teşekkür etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, incelemede yaptığı açıklamada, kış turizminin yanı sıra yayla turizmi, yüksek irtifa kamp merkezi, spor faaliyetleri, ayrıca bağ ve sayfiye alanları nedeniyle trafik yoğunluğu oluşan Erciyes güzergahındaki noktada, Erciyes Üniversitesi tarafından gelen kavşağı buluşturmak için 650 metre uzunluğunda bir altgeçit yaptıklarını dile getirdi. Bu kapsamda trafiği rahatlatmak için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Gece gündüz ekibimizin çalıştığını görüyorum. Amacımız kısa sürede vatandaşlarımızın rahatlamasını sağlamak, trafiği rahatlatmak" dedi.

Büyükkılıç, Cumhuriyet'in Kuruluş Yıl Dönümüne Hediye Olacağını Bildirdi

Açıklamasında, çalışmalar ile 700'e yakın fore kazık yapıldığını ifade eden Büyükkılıç, "İnşallah fore kazıklar bitip, tabliyeler konulup ondan sonra asfaltı dökülünce pırıl pırıl trafiğimize açılmış olacak. Bu sürecin muhtemelen 15 Eylül gibi teslim edileceğini, 29 Ekim'e de trafiğe rahatlıkla açılacak konuma geleceğini buradan paylaşıyoruz" diyerek, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıl dönümünü taçlandırmak adına bu kavşağı hediye edeceklerinin altını çizdi.

Eser ve Hizmet Belediyeciliği Vurgusu

Başkan Büyükkılıç, eser ve hizmet belediyeciliğine işaret ederek, "Demek ki eser belediyeciliği, hizmet belediyeciliği böyle bir şey olsa gerek. Biz Kayseri'de model belediyecilik anlayışı ile hemşehrilerimizin hem konforu hem şehrimizin ulaşımını rahatlatma adına yaptığımız bu çalışmaları sürdürüyoruz" dedi.

"Şehrimizin Konforuna Konfor Katacağız"

Başkan Büyükkılıç, 19 Ağustos'ta da Devlet Su İşleri Kavşağı'nın ihalesinin yapılacağını da hatırlatarak, "İnşallah orada da trafiği rahatlatacak bir çalışmayla şehrimizin konforuna konfor katacağız. Yapılan çalışmalar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yüklenici firmamıza bir kez daha teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Büyükkılıç, sözlerinin sonunda yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuklarını vurgulayarak, son dört yılda 30 büyükşehir belediyesi içerisinde yatırıma en çok pay ayıran belediyenin Kayseri Büyükşehir Belediyesi olduğunu dile getirdi.

Şehrin önemli ulaşım projelerinden biri olarak öne çıkan Meteoroloji Katlı Kavşağı, özellikle Kartal Katlı Kavşağı Projesi sürecinde, Talas ilçesinden Organize Sanayi, Erciyes ve şehir merkezine kesintisiz ve alternatif bir ulaşım güzergahı sağlayacak. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Erciyes ile Hisarcık bölgesi arasındaki ulaşım da büyük ölçüde rahatlayacak. - KAYSERİ