Rize Belediye Başkanı Metin’den “çerçeve yasa" değerlendirmesi: "Büyük fotoğrafa bakmak lazım" - Son Dakika
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Rize Belediye Başkanı Metin’den “çerçeve yasa" değerlendirmesi: "Büyük fotoğrafa bakmak lazım"

Rize Belediye Başkanı Metin’den “çerçeve yasa" değerlendirmesi: "Büyük fotoğrafa bakmak lazım"
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Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, TBMM'de kabul edilen çerçeve yasanın yalnızca iç siyaset üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin bölgesel ve küresel konumu ile Orta Doğu'nun geleceği açısından ele alınması gerektiğini söyledi. 'Büyük fotoğrafa bakmak lazım' diyen Metin, 'Terörsüz Türkiye' projesinin Orta Doğu'nun geleceği için de önem taşıdığını ifade etti.

Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) – Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'un yalnızca Türkiye'nin iç siyaseti üzerinden değerlendirilmemesi; Türkiye'nin bölgesel gelişmelerdeki konumunun güçlendirilmesi ve Orta Doğu'nun geleceğiyle birlikte ele alınması gerektiğini belirterek, "Büyük fotoğrafa bakmak lazım" dedi.

Metin, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Kentte yürütülen, tamamlanan ve planlanan çalışmaları anlatan Metin, toplantıda gazetecilerin TBMM'de kabul edilen "çerçeve yasa"ya ilişkin sorularını da yanıtladı.

Türkiye'nin iç bütünlüğünün güçlendirilmesinin bölgesel gelişmeler açısından önem taşıdığını ifade eden Metin, sürece dar bir perspektiften bakılmaması; Türkiye'nin bölgesel ve küresel gelişmelerdeki konumunun birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin ekonomisinin, savunma sanayisi ve iç bütünleşme alanlarının genişlemesinin bölgenin yönetimini de değiştirdiğini belirten Metin, "Eğer ülke olarak siz güçlüyseniz, problemlerin hepsi küçük; eğer ülkeniz güçsüzse, aynı problemler çok büyük" ifadesini kullandı.

"Büyük fotoğrafa bakmak lazım" diyen Metin, "Terörsüz Türkiye" projesinin Orta Doğu'nun geleceği açısından da önem taşıdığını dile getirdi.

"BU MESELE SADECE TÜRKİYE'NİN İÇERİSİNDEKİ BİR MESELE DEĞİL"

Orta Doğu'nun 20. yüzyıl boyunca yeniden şekillendiğini söyleyen Metin, bugün yaşanan gelişmelerin bölgesel düzeydeki niteliklerinin olduğunu savunarak, "Bu mesele sadece Türkiye'nin içindeki bir meseleden ziyade, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra Orta Doğu nasıl şekillenecek, Asya kıtası nasıl şekillenecek, bugünden atılan adımdır" dedi.

Türkiye'nin küresel gelişmelerde daha güçlü bir aktör olması gerektiğini ifade eden Metin, sürecin dış politikadaki gelişmelerle birlikte okunması gerektiğini belirtti.

Metin, çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerin yalnızca iç siyasetteki gelişmeler üzerinden yapılmasının bölgesel tabloyu anlamayı zorlaştıracağını savundu.

Metin, "Bu meseleyi yurt içine indirgerseniz Amerika'nın 11 bin kilometreden burada ne işi olduğunu açıklayamazsınız. Fransa'nın burada ne işi olduğunu açıklayamazsınız. İsrail'in Lübnan'la, Suriye'yle ne işi olduğunu açıklayamazsınız" dedi.

Metin, Türkiye'nin iç bütünlüğünün gelişiminin ülkenin elini güçlendireceğini belirterek, "Biz etle tırnak gibiyiz. Benim için kırmızı çizgi topraktır, bayraktır, ezandır" dedi.

Devlet ve toplumun yapısının zaman içerisinde değişebileceğini ifade eden Metin, temel milli değerlerin korunmasının sağlanması gerektiğini söyledi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Rize Belediye Başkanı Metin’den “çerçeve yasa' değerlendirmesi: 'Büyük fotoğrafa bakmak lazım' - Son Dakika

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