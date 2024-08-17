Mevsimlik Tarım İşçileri Samsun'da Fındık Topluyor - Son Dakika
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Mevsimlik Tarım İşçileri Samsun'da Fındık Topluyor

Mevsimlik Tarım İşçileri Samsun\'da Fındık Topluyor

Farklı şehirlerden Samsun'a gelen mevsimlik tarım işçileri, çadırlarda konaklayarak fındık topluyor. Kadınlar ve çocuklar çadırlarda beklerken, işçiler tuvalet imkanlarının iyileştirilmesini istiyor.

17.08.2024 15:41
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Farklı şehirlerden Samsun'a fındık toplamak için gelen mevsimlik tarım işçileri, belirli bölgelere kurdukları çadırlarda konaklıyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden yola çıkan mevsimlik tarım işçileri Adıyaman, Sivas, Hatay, Amasya ve Sinop'ta çeşitli ürünlerin hasadı yaptıktan sonra Samsun'un Tekkeköy ilçesine geldi. Ağustos ayının başında Samsun'a gelen mevsimlik işçiler, Balcalı Mahallesi'nde oluşturdukları alanda çadırda yaşarken, yüksek rakımda yetişen fındık tarlalarında gündelikçi olarak çalışmaya devam ediyorlar.

Samsun'a fındık toplamak için gelen ailelerden yetişkinler ve erkekler fındık bahçelerinde çalışırken, kadınlar ve küçük çocuklar ise 20'ye yakın çadırdan oluşan yaşam alanında bekliyorlar. İşçiler, elektrik ve su ihtiyaçlarını bağlattıkları şebekeden sağlarken, tuvalet imkanlarının ise iyileştirilmesi gerektiğini söylediler.

Çadırlarda seyyar olarak yaşamaya alıştıklarını ifade eden Zevih Korkmazoğlu, "Samsun'a, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden geldik. Buraya gelmeden önce Adıyaman, Hatay, Amasya ve Sinop'ta konaklayarak tarım arazilerinde çalıştık. Oralarda patates gibi tarım ürünlerinin hasadını yaptık. Tekkeköy'e de fındık toplamaya geldik. Yaklaşık 15 gündür burada kalıyoruz. Birkaç gün daha fındık toplayacağız. Burada çadırda yaşamaya alıştık. Artık bize kolay geliyor. Okullar başlayana kadar burada aileme yardım ediyorum" dedi.

Mevsimlik işçiler, Tekkeköy'deki fındıkları topladıktan sonra Şanlıurfa'ya dönerek pamuk hasadına katılacaklarını belirttiler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mevsimlik Tarım İşçileri Samsun'da Fındık Topluyor - Son Dakika

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