Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, ilçede yaşayan ve belirli şartlara uygun olan emeklilere her ay 500 TL maddi destek sağlayacaklarını açıkladı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle ilçede yaşayan emeklilere sunulan 1000 TL'lik yardımın yanı sıra, borçlanmadan işçilere en yüksek ücreti veren Başkan Tarhan, şimdi de ilçede yaşayan emeklilere her ay maddi destek sağlanacağını duyurdu. Belirli şartlara uygun olan emeklilere her ay 500 TL maddi destek vereceğini söyleyen Başkan Tarhan, belediyenin mevcut kaynaklarını etkili bir şekilde kullanarak, hiç kredi kullanmadan borçsuz ve başarılı belediyecilik örneği sergilediklerini dile getirdi.
Tarhan, "Her zaman halktan yana kararlar alıyoruz. Mart ayının son belediye meclis toplantısını yaptık. Emeklilerimize dönük bir karar aldık. İmkanlarımızı zorlayarak, 2024 yılı içerisinde 18 bin TL'den az emekli maaşı alan 65 yaş üstü herkese ayda 500 TL emekli yardımı yapacağız. Ödemelerine hemen başlayacağız. Dul ve yetim aylığı alanlarda bundan yararlanacak. Ayrıca lösemi hastaları, SMA hastaları, Down sendromlular, otizmlilere de maddi yardım yapıyoruz. Daha önce cumhuriyetimizin 100. yılında emeklilerimize yardım yapmıştık. Yılbaşında çalışanlarımıza destek olmuştuk. Ekonomik sıkıntı yaşayan emeklilerimize öncelik verdik. Emeklilerimizin ne kadar zorluk çektiğini çok iyi biliyoruz. Bu uygulamamız Türkiye'deki diğer belediyelere de umarım örnek olur. İmkanlarımız olduğu takdirde emeklilerimize yardımlarımızı arttıracağız. Artık belediyecilik yeni bir döneme girmiştir. Yeniden bir değerlendirme yapmak gerekir. Çağdaş belediyeciliği Mezitli Belediyesi her zaman göstermektedir" dedi. - MERSİN
Son Dakika › Yerel › Mezitli Belediyesi Emeklilere Maddi Destek Sağlayacak - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Projesi açılış töreninde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nu eleştirerek, İstanbul'un trafik sorununu ve ulaşım projelerini konuştu. Ayrıca, yeni projelerin hayata geçirileceğini ve İstanbul'un yapı stokunun yenileneceğini belirtti. Erdoğan, sosyal medya belediyeciliğinin kullanım tarihinin yakında sona ereceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İstanbul'a hizmet sorumluluğu, yarı zamanlı yapılacak bir iş değildir.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi'nin açılış töreninde konuştu. Törene davet edilip edilmediği hafta boyunca çeşitli tartışmalara konu olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik dikkat çeken sözler sarf eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "5 yıl boşa geçti. Murat Kurum kardeşimizin şehrin emanetini devralmasıyla projelerimiz daha da hızlanacak. Şu anda İstanbul'da bulunan bu zat veya zevat böyle bir imkana sahip değil" dedi.
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