Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da - Son Dakika
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Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmeler yapmak üzere Ankara'ya geldi. Blinken'ı Esenboğa Havalimanı'nda üst düzey yetkililer karşıladı.

12.12.2024 20:56
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.

ESENBOĞA'DA ÇOK SAYIDA YETKİLİ KARŞILADI

Bakan Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.

HAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞECEK

Türkiye'den önce Ürdün'ü ziyaret eden Blinken'ın yarın Bakan Fidan ile bir araya gelmesi bekleniyor. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın ziyaretinde Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçiş süreci çalışmaları ve ülkedeki siyasi süreç ile Gazze'de olası ateşkes anlaşmasının gündeme geleceği belirtilmişti.

Dışişleri Bakanı Fidan ve ABD'li mevkidaşı Blinken, Suriye'deki son gelişmeler üzerine 7 ve 10 Aralık'ta telefon görüşmeleri yapmıştı.

Suriye\'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara\'da
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Esenboğa Havalimanı, Antony Blinken, Hakan Fidan, Diplomasi, Politika, Suriye, Ankara, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da - Son Dakika

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