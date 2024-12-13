Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı - Son Dakika
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Dünya

Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı

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Suriye Milli Ordusu, Münbiç ve Deyrizor'un ardından terör örgütünün 2015'ten beri elinde tuttuğu kritik bir noktayı daha ele geçirdi. Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı terör örgütünden kurtarılırken bölgedeki 2 kadın teröristin yakalandığı görüntüler ortaya çıktı.

13.12.2024 15:09
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27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad rejimine karşı operasyon başlatan silahlı muhalif gruplar, 61 yıllık Baas rejimini 12 gün içinde herhangi bir çatışmaya girmeden devirdi.

MÜNBİÇ VE DEYRİZOR'DAN SONRA BİR KRİTİK HAMLE DAHA

Bölgedeki ilerleyişini sürdüren Suriye Milli Ordusu, Beşar Esad'ın ülkeden kaçarken terör örgütü PKK/ YPG'ye bıraktığı Münbiç ve Deyrizor'da kontrolü sağlarken bugün kritik bir hamlede daha bulundu.

Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı

TİŞRİN BARAJI İŞGALDEN KURTARILDI

Suriye Milli Ordusu (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında, özellikle doğu kesimde yer alan illerin su ve elektrik kaynağının büyük bölümünü sağlayan Tişrin Barajı'nı, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtardı. SMO, operasyon kapsamında 2015'ten beri PKK/YPG terör örgütünün işgalindeki Tişrin Barajı'nın kontrolünü sağladı.

Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı

KADIN TERÖRİSTLER BÖYLE YAKALANDI

Öte yandan barajın ele geçirildiği operasyonda 2 kadın terörist de SMO tarafından yakalandı. Teröristlerin yakalandıkları görüntüler de büyük ses getirdi.

Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı

ELE GEÇİRİLEN EN BÜYÜK VE ÖNEMLİ BARAJ

Münbiç ilçesinin güneyinde yer alan ve Fırat Nehri üzerindeki önemli barajlardan biri olan Tişrin, şu ana kadar ele geçirilen en büyük ve önemli baraj. Suriye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'i Tişrin, Tabka ve Baas barajlarından karşılanıyor.

Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı

ABD BARAJDA ÜS KURMUŞTU

Fırat Nehri'nin batı yakasındaki Tişrin Barajı, 27 Aralık 2015'te ABD desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti. Baraj, terör örgütünün Fırat'ın batısında işgal ettiği ilk nokta olmuştu. ABD, Ocak 2016'da barajda üs kurmuştu.

Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık'ta Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı\'nı terör örgütü PKK/YPG\'den kurtardı

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Son Dakika Dünya Suriye Milli Ordusu, Tişrin Barajı'nı terör örgütü PKK/YPG'den kurtardı - Son Dakika

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    Yorumlar (5)

  • Mehmet Emin Aloş:
    maşallah elhamdülillah bu günlerde güzel haberler geliyor devamı inşallah Gazzeden Gelir 59 6 Yanıtla
  • Selçuk Bülbül:
    CHPnin gözleri yaşlı 33 13 Yanıtla
  • Gez Gez Bitmiyor:
    osmanlımın torunları geri döndü 23 9 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    sağır ismet,in çağaları kafalarını kuma sokmuşlardır 13 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Umarım Herşey Yoluna Girer Bizde Bu Haberlerden Kurtuluruz 13 1 Yanıtla
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