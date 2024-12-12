İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi - Son Dakika
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İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi

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İBB Meclisindeki toplantıda ilçelerdeki çeşitli otopark ücretlerine zam teklifi AK Parti Grubu'nun 'hayır' oyuna karşılık CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi. Böylelikle, İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 115'e varan oranda zam yapıldı.

12.12.2024 20:36  Güncelleme: 21:02
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi aralık ayı toplantısının üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Mecliste, İBB iştirak şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkların ücretlerine yüzde 115'e varan oranda zam yapılması teklifi görüşüldü.

YÜZDE 115 ZAM

Teklifin detayları ise şu şekilde: Zam teklifinde, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı kapsamında, Fatih/Tarihi Yarımada ve Kadıköy/Rıhtım bölgesinde kapalı ve açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin yüzde 115 zamla 70 liradan 150 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 180 liraya, 2-4 saat arası ücretinin 110 liradan 220 liraya, 4-8 saat arası ücretin 135 liradan 275 liraya, 8-12 saat arası ücretin 180 liradan 350 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 270 liradan 500 liraya yükseltilmesi önerildi.

İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi

Aynı bölgedeki yol kenarı otoparklarında, araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 150 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 200 liraya, günlük ücretin 195 liradan 400 liraya ve sonraki her saatin 30 liradan 50 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Kapalı katlı ile açık otoparklarda; Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ile Üsküdar'da araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 100 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 130 liraya, 2-4 saat arası ücretinin 110 liradan 160 liraya, 4-8 saat arası ücretin 135 liradan 200 liraya, 8-12 saat arası ücretin 180 liradan 260 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 270 liradan 400 liraya yükseltilmesi talep edildi.

YOL KENARI OTOPARKLARIN SAATLİK ÜCRETİ 120 LİRAYA YÜKSELDİ

Bu ilçelerde yol kenarı otoparklarında araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 120 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 150 liraya, günlük ücretin 195 liradan 300 liraya ve sonraki her saatin 30 liradan 40 liraya yükseltilmesi istendi.

Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Bahçelievler, Eyüpsultan, Güngören, Kartal, Kağıthane, Maltepe, Pendik, Sarıyer, Zeytinburnu, Tuzla ve Ümraniye'de kapalı katlı otoparklar ile açık otoparklarda araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 80 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 110 liraya, 2-4 saat arası ücretinin 110 liradan 130 liraya, 4-8 saat arası ücretin 135 liradan 170 liraya, 8-12 saat arası ücretin 180 liradan 210 liraya ve 12-24 saat arası ücretin de 270 liradan 310 liraya yükseltilmesi önerildi.

İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi

Bu ilçelerde yol kenarı otoparklarında; araçlar için 1 saate kadar otopark ücretinin 70 liradan 90 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 90 liradan 120 liraya, günlük ücretin 195 liradan 240 liraya, sonraki her saatin 30 liradan 35 liraya yükseltilmesi talep edildi.

Ayrıca, kapalı katlı, açık otopark ile yol kenarı otoparklarda; Adalar, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Esenler, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Sancaktepe, Silivri, Sultangazi, Sultanbeyli ve Şile'de ise 50 lira olan 1 saatlik park ücretinin 60 liraya, 1-2 saat arası ücretin 60 liradan 70 liraya, 2-4 saat arası ücretin 80 liradan 90 liraya, 4-8 saat arası ücretin 100 liradan 110 liraya, 8-12 saat arası ücretin 150 liradan 160 liraya, 12-24 saat arası ücretin ise 195 liradan 200 liraya yükseltilmesi istendi.

Bu ilçelerde yol kenarı otoparklarında araçlar için 1 saate kadar olan ücretin 50 liradan 60 liraya, 1-2 saat arası otopark ücretinin 70 liradan 80 liraya, günlük ücretin 165 liradan 190 liraya ve sonraki her saatin 30 lira olması istendi.

TAKSİLERİN GİRİŞ ÇIKIŞ ÜCRETİ 100 LİRAYA ÇIKTI

Öte yandan orman, koru ve mesire alanlarına giriş ücretlerine de artış talep edildi. Buna göre giriş ücretinin otomobiller için 141 liradan 170 liraya, minibüs-kamyonet-panelvan için 403 liradan 420 liraya, midibüs için 708 liradan 750 liraya, otobüs-kamyon için 1418 liradan 1500 liraya, motosiklet için de 94 liradan 100 liraya çıkarılması istendi. Taksi duraklarında, taksilerin giriş çıkış ücreti 19 liradan 25 liraya, günlük ücreti ise 80 liradan 100 liraya çıkarılması önerildi.

İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi

AK PARTİ 'HAYIR' DEDİ

Mecliste yapılan oylamada, İSPARK otopark ücretlerine zam teklifine AK Parti "hayır" oyu verdi. Teklif, CHP'li üyelerin oylarıyla kabul edildi.

1 OCAK 2025'TE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

İSPARK'ın yeni ücret tarifesi 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek. Bu ücretlere en son 11 Ekim 2023'te yüzde 57, 12 Haziran 2024'te de yüzde 50'ye varan oranlarda zam yapılmıştı.

İstanbul\'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi
Kaynak: AA

AK Parti, İstanbul, İspark, Güncel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (55)

  • Mustafa Sagdic:
    bence az bile. ulkede iktidar herseye yuzde 200 zam yapiyor 30 89 Yanıtla
  • Yunus Gören:
    Makarnacı diyodunuz bunlar gelsin başa değil makarna tezek yiyceksiniz siz tezekci yapıyorum bundan sonra chp lileri :D 72 16 Yanıtla
  • hüseyin güner:
    herşey güzel oluyor 72 9 Yanıtla
  • Alim S Ibrahimoğlu:
    Alkışlasın yapraklar )) 60 11 Yanıtla
  • Osman A:
    Alın size herşey güzel olacak diyen Eko'cular.Eko sizleri seviyor.Siz bunu cumhurbaşkanıda yaparsınız,o zaman dahada güzel olur herşey Eko'cular. 62 7 Yanıtla
  • Suleyman Solak:
    Bunlar muhalefet iken böyle zam yapıyorlar Allah korusun iktidara gelseler neler yapmazlar 43 3 Yanıtla
  • Deniz:
    Herşey çok güzel oldu. Bide Akpye zamci diyenler iyi bakin bu habere hdhsjshsdhdh 39 6 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    Ey İmamoğlu Yat aç AK yerin yok 42 2 Yanıtla
  • Aşkın Taşkın:
    Yok artık 33 3 Yanıtla
  • cemil gürsoy:
    Herşey çok güzel oluyor çünkü herşeyi ucuzlatacaklarına namus sözü vermişlerdi?? 28 4 Yanıtla
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