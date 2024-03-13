Mezitli Belediyesi, İsveç Belediyeleri ile Deneyim Paylaşımında Bulundu - Son Dakika
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Mezitli Belediyesi, İsveç Belediyeleri ile Deneyim Paylaşımında Bulundu

Mezitli Belediyesi, İsveç Belediyeleri ile Deneyim Paylaşımında Bulundu

Mezitli Belediyesi, 2018 yılından beri ortağı olduğu RESLOG projesi kapsamında İsveç'te gençlerin günlük hayata katılım sorunlarını inceledi.

13.03.2024 14:12  Güncelleme: 15:00
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Mezitli Belediyesi, 2018 yılından beri ortağı olduğu RESLOG projesi kapsamında İsveç'te gençlerin günlük hayata katılım sorunlarını inceledi.

Mezitli Belediyesi tarafından İsveç belediyeleriyle sağlanan iş birliği kapsamında gerçekleştirilen saha ziyaretleri ve toplantılarda, gençlerin sokaklarda çetelerce yönetilmeye çalışıldığına dikkat çekildi. Özellikle son yıllarda uyuşturucu satışının dijital platformlarda artmasıyla, gençlere sektörde çalışma veya yok olma zorunluluğunu dayatan uyuşturucu satıcılarına karşı önlemler alınması gerektiği vurgulandı.

Çocukların evde bulamadıkları sevgi, mutluluk ve değerleri bulabilecekleri sosyal ve kültürel ortamların yaratılmasının önemine işaret eden Mezitli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Hürrem Betül Levent Erdal, Mezitli'de bu tür merkezlerin kurulmasının gerekliliğine dikkati çekti. Erdal, Stockholm'de yapılan incelemelerde, gençlerin gelişim süreçlerinde rol model olacak aile bireylerinin eksikliğinin sorunun bir parçası olduğunu belirtti. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise gençlerin sorunlarına çözüm bulmak amacıyla çeşitli projeler hayata geçireceklerini dile getirdi.

İlçede yaşayan gençlere daha iyi bir gelecek sunmaya çalıştıklarını dile getiren Başkan Tarhan, şunları söyledi:

"KÜLTÜREL VE SANATSAL ÇALIŞMALARLA ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

"Gençlerin günlük hayata katılım sorunlarına çözüm aramak için çaba gösteriyoruz. Belediyenin ortağı olduğu RESLOG projesi kapsamında yapılan incelemelerde, gençlerin sokaklarda çetelerce yönetilmeye çalışıldığı ve uyuşturucu madde satıcılarının etkin olduğunu gözlemlendik. Gençlerin karşılaştığı sorunlara kalıcı çözümler üretmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Özellikle sosyal ve kültürel etkinliklerin gençlerin hayatına olumlu katkılar sağladığını düşünüyoruz. Mezitli'de bu tür etkinliklerin artması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İlçemizde bu tür olayların önüne geçmek adına çeşitli projeler geliştiriyoruz. İsveçli belediyelerle yaptığımız iş birliği ve deneyim paylaşımıyla, ilçemizdeki gençlere daha iyi bir gelecek sunmaya katkı sağlayacağız."

RESLOG projesi kapsamında Stockholm'de düzenlenen toplantılarda izlenimlerini aktaran Mezitli Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Erdal ise şöyle konuştu:

"BAŞARILI UYGULAMA ÖRNEKLERİNİ YERİNDE İNCELEDİK"

"4-9 Mart tarihleri arasında 2018 yılından beri ortağı olduğumuz RESLOG projesi kapsamında İsveç Belediyeler Birliği ve İsveç'te Stockholm, Uppsala gibi belediyelerin iyi uygulama örneklerini yerinde inceledik. Ülkemizden İstanbul, Adana, Bursa ve Mersin'den Mezitli Belediyesi'nin proje sorumlularının katılımı ile İsveç'te Stockholm'de gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantılar ve saha ziyaretlerinde İsveç'te Stockholm'de de çocukların, gençlerin günlük hayata katılımda sorunlar yaşadıkları ve bağımlı olarak sokaklarda çetelerce yönetilmeye çalışıldığı gözlenmiştir. Özellikle son yıllarda uyuşturucu satışında online sistemler ve sosyal medya gibi dijital hizmet sağlayıcılar kullanılmaya başlandıkça, eve teslim uyuşturucu madde hizmetleri de gündemdeki yerlerini almışlar. Böylece özellikle çocuklara ve gençlere sektörde çalışma ve yok olma zorunluluğunu da uyuşturucu madde satıcıları getirmiştir. İncelemelerde Stockholm'de Uppsala'da Gottsunda semtindeki mevcut sorunları ve başarılı uygulama örneklerini yerinde inceledik."

Kaynak: ANKA

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