MGF Genel Kurulu Bilecik\'te yapıldı

Marmara Gazeteciler Federasyonu (MGF) Genel Kurul Toplantısı Bilecik'te yapılırken, mevcut başkan Mehmet Ergün güven tazeledi.

Bilecik'in ev sahipliğinde yapılan MGF Genel Kurul Toplantısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve basın şehitleri için yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu ve bilançonun oy birliği ile ibra edilmesinden sonra seçimlere geçildi. Çoğunluğun sağlanmasının ardından yapılan oylama ile Divan Kurulu Başkanlığı'na TGK Genel Başkanı ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, üyeliklere Sakarya Gazeteciler Birliği Derneği Başkanı Nedim Müjdat Çetin ile Yalova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Güler oy birliği ile seçildi.

Genel Kurulda tek liste ile gidilen seçimlerin açık oylama ile yapılması oy birliği ile kabul edildi ve Mehmet Ergün Başkanlığı'ndaki liste okundu. 3 yıllığına ikinci kes başkan seçilen Mehmet Ergün'ün yönetim kurulunda Nedim Müjdat Çetin, Ramazan Demir, Bülent Güler, Uğur Saray, Derya Sarılarlı, Levent Silistre, Sinan Tunç ve Emrah Yıldırım yer aldı.

"Yeni projelere imza atmayı hedefliyoruz"

Seçimin ardından delegelere hitaben konuşma yapan Marmara Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı ve Bilecik İletişim ve Medya Derneği Başkanı Mehmet Ergün, genel kurula katılımın yüksek olması nedeniyle teşekkür ederek, " Türkiye'nin en büyük basın meslek kuruluşu olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nun kurucu federasyonları arasında yer alan Marmara Gazeteciler Federasyonu olarak başarılı bir Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliği seçimini geride bıraktık. Bu süreçte işbirliği içinde çalıştık ve mesleki dayanışmayı en üst seviyede sağladık. Önümüzdeki dönemde Marmara Gazeteciler Federasyonu olarak daha sık bir araya gelmeyi ve yeni projelere imza atmayı hedefliyoruz" dedi.

Marmara Gazeteciler Federasyonu Genel Kurulunda, Gemlik Gazeteciler Cemiyeti'nin federasyon üyeliği de oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul'un ardından yapılan Yönetim Kurulu toplantısında ise Genel Başkan Vekili Nedim Müjdat Çetin, Genel Sekreter Bülent Güler ve Genel Sayman Derya Sarılarlı oldu. - BİLECİK