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MHP gündeme taşıdı valilik harekete geçti

MHP gündeme taşıdı valilik harekete geçti

1994'te Van'ın Çatak ilçesinde öğretmenlik yaptığı sırada şehit düşen öğretmen Hayati Kapukaya'nın Bilecik'te bulunan mezarında gerekli bakımlar yapıldı.

11.10.2024 11:34  Güncelleme: 11:40
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1994'te Van'ın Çatak ilçesinde öğretmenlik yaptığı sırada şehit düşen öğretmen Hayati Kapukaya'nın Bilecik'te bulunan mezarında gerekli bakımlar yapıldı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bilecik Belediye Meclis üyeleri, meclis toplantısında şehit öğretmen Hayati Kapukaya'nın adının bir mahalle, sokak ya da tesise verilmesini istemişti. Bilecik Belediyesi bu öneriye duyarsız kalmayarak Beşiktaş Mahallesi'nde bir sokağa şehit öğretmen Hayati Kapukaya'nın adı verdi. Ardından Bilecik Valisi Şefik Aygöl şehit Kapukaya'nın mezarının bulunduğu merkeze bağlı Küplü Köyü'ne giderek mezarı başında dua etti. Vali Aygöl, "Şehidimizin mezarına ve hatıratına sahip çıkan, bakımlarını eksiksiz yerine getiren Aile Sosyal Hizmetler il müdürümüze, İl Özel İdaremize ve muhtarımıza teşekkür ettiler. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

8 Ekim 1994 tarihinde ailesini yanına almak için otobüs ile İstanbul'a gelirken, Bingöl karayolunda otobüsün yolunu kesen teröristler, öğretmen olduğunu öğrendikleri Hayati Kapukaya'yı otobüsten indirerek şehit etmişti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MHP gündeme taşıdı valilik harekete geçti - Son Dakika

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