Yerel

Mihri Rasim Müşfik Açba'nın eserlerinden oluşan sergi SANKO Park'ta

GAZİANTEP - Türk kadın ressamlardan Mihri Rasim Müşfik Açba'nın eserlerinden oluşan sergi, SANKO Park AVM ev sahipliğinde Gaziantepli sanatseverlerle buluştu.

Türk kadın ressamlardan Mihri Rasim Müşfik Açba'nın eserlerinden oluşan sergi, SANKO Park AVM ev sahipliğinde Gaziantepli sanatseverlerle buluştu. Sergi Küratörü Dr. Necmi Sönmez, Gaziantep'in coğrafi yapısı ve kültürel zenginliğiyle Mezopotamya'nın çok önemli bileşkesi olduğunu belirterek, "Bu nedenle sergiyi İstanbul'dan sonra Gaziantepli sanatseverle buluşturmak bizim için çok önemliydi" dedi.

Sergide Mihri Müşfik'in yaşamı, sanat serüveni ve resim sanatının Türkiye'deki gelişimine katkısının ele alındığını anlatan Dr. Sönmez, "Bilgilendirici nitelikteki belgesel sergi 'İlk Türk Kadın Ressamlarından Mihri' resim sergisi, sanatçının tüm zorluklara rağmen kendi yolunda ilerleyerek verdiği mücadeleyi tarihi, sosyal ve kadın hakları savunuculuğu düşüncesinde aktarmayı hedefliyor" diye konuştu.

Karcher Pazarlama Direktörü Ece Eren ise serginin ikincisini Gaziantep'te açmaktan ve sanatseverlerin ilgisinden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

SANKO Park'ta 13 eserin sergilendiği belgesel sergide, Ressam Mihri'nin eserlerinin yanı sıra fotoğrafları, resimlerinin röprodüksiyonları ve ilişki içinde olduğu İstanbul sanat çevresi tanıtılıyor.

Mihri Rasim Müşfik Açba, Türkiye'de çağdaş resim çalışmalarını ilk başlatan kadın ressam olarak ve özellikle de portreleriyle tanınıyor. Ressamın portrelerini yaptığı kişiler arasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin D. Roosevelt, Amerikalı İş Adamı Thomas Edison gibi birçok önemli isim bulunuyor.

Serginin tanıtım toplantısına ressam Gülay Karslıgil, SANKO Okulları Görsel Sanatlar Bölüm Başkanı Hatice Kanevetçi ve Görsel Sanatlar Öğretmeni Özlem Tanyeri ile sanatseverler katıldı.

"Mihri Müşfik Resim Sergisi" 17 Mayıs 2024 tarihine kadar SANKO Park AVM'de her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.