Kıyıkışlacık’ta maden iskelesi tartışması: Çevreciler tepki gösterdi, resmi kurumlar “izinler mevcut” dedi - Son Dakika
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Kıyıkışlacık’ta maden iskelesi tartışması: Çevreciler tepki gösterdi, resmi kurumlar “izinler mevcut” dedi

Kıyıkışlacık’ta maden iskelesi tartışması: Çevreciler tepki gösterdi, resmi kurumlar “izinler mevcut” dedi
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Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'nde Ayıldız Madencilik'in yürüttüğü liman ve dip tarama çalışmaları tepki çekiyor. İasos Mahalle Meclisi Başkanı Hülya Scobie, denize dolgu yapıldığını ve kamu yararı bulunmadığını öne sürdü; CİMER yanıtlarında ise projenin ÇED olumlu kararı ve izinlerinin olduğu, denetimlerde olumsuzluk tespit edilmediği bildirildi.

Haber: Fatih Bozoğlu

(MUĞLA) - Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi'nde Ayıldız Madencilik ve Yükleme AŞ tarafından sürdürülen yük tahmil ve tahliye iskelesi ile dip tarama çalışmaları tartışma konusu oldu. İasos Mahalle Meclisi Derneği Başkanı ve Milas Kent Konseyi Çevre Enerji Grubu Sözcüsü Hülya Scobie, çalışmaların kıyı ve deniz ekosistemine zarar verdiğini savunurken, CİMER'e yapılan başvurulara verilen resmi yanıtlarda projenin ÇED Olumlu Kararı bulunduğu, gerekli izinlerin alındığı ve yapılan denetimlerde deniz ortamında olumsuzluk tespit edilmediği belirtildi.

İasos Mahalle Meclisi Derneği Başkanı ve Milas Kent Konseyi Çevre Enerji Grubu Sözcüsü Hülya Scobie, Kıyıkışlacık'ta devam eden çalışmalar  hakkında açıklama yaptı.

Scobie, Ayyıldız Maden Limanı projesinin tüm hızıyla sürdüğünü belirterek, yaklaşık 20 çimento kamyonunun bölgeye gelerek, denize dolgu çalışması yaptığını bildirdi.

Scobie, "Denizi doldurdular. Kıyı kenar çizgilerimiz Anayasa ve kanunlarımıza karşın dolduruluyor. Dolgular devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"BURADA KAMU YARARI YOK"

Scobie, bölgede yeterli denetim yapılmadığını savunarak, şunları söyledi:

"Sahil Güvenlik'i çağırıyoruz, gelmiyor. Zabıta geldi, gitti. Önlerinden birkaç kamyon geçti. Bilemiyoruz işlem yaptılar mı? Umarız yapmışlardır. Belediyelerimize sesleniyoruz. Bakanlıklarımıza sesleniyoruz. İmar olmayan bir yerde bu çalışma nedir? 24 saat devam ediyor. 24 saat izni yok bu şirketin. Denizdeki bu kazı yapmaları için yok izinleri. İnşaat yasağı zamanında çalışma izinleri yok. Burada kamu yararı da yok. Tamamen zarar."

"İZİNLER ÇERÇEVESİNDE YAPILIYOR"

Scobie'nin açıklamalarının ardından, daha önce aynı bölgedeki çalışmalarla ilgili CİMER'e yapılan başvurulara verilen resmi yanıtlar da gündeme geldi.

CİMER başvurusuna verilen ilk yanıtta, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen araştırma ve denetimler sonucunda, söz konusu yat çekek yeri deniz dibi tarama faaliyetinin Güllük Liman Başkanlığı tarafından verilen süre uzatımına ilişkin izinler çerçevesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ: "GEREKLİ İZİNLER ALIMIŞ"

Başka bir CİMER yanıtında ise Kıyıkışlacık Mahallesi 394 ada 649 parsel ve parselin deniz cephesinde Ayıldız Madencilik ve Yükleme AŞ tarafından planlanan "yük tahmil ve tahliye iskelesi ve dip tarama" projesine ilişkin bilgi verildi.

Yanıtta, projeye ÇED Olumlu Kararı verildiği belirtildi. ÇED Raporu'nda yer alan taahhütlere ilişkin izleme ve kontrol çalışmalarının yapıldığı ifade edilen yanıtta, "Deniz ortamında şikayet konusu herhangi bir olumsuzluk tespit edilememiştir" denildi.

BÖLGE HALKI DENETİMLERİN ARTIRILMASINI İSTİYOR

Kıyıkışlacık'ta çalışmalar sürerken, bölge halkı ve çevre örgütleri denetimlerin artırılmasını ve faaliyetlerin çevre mevzuatına uygunluğunun daha kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kıyıkışlacık’ta maden iskelesi tartışması: Çevreciler tepki gösterdi, resmi kurumlar “izinler mevcut” dedi - Son Dakika

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