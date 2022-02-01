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Milaslı sporcular tenisteki başarılarıyla gururlandırdı - Son Dakika

Milaslı sporcular tenisteki başarılarıyla gururlandırdı

01.02.2022 23:46

Milaslı sporcular tenisteki başarılarıyla gururlandırdı Türkiye Tenis Federasyonu 10 Yaş Kış Kupası Türkiye Serisi Turnuvası'na katılan Azra Alya Aydın turnuvanın şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Milaslı sporcular tenisteki başarılarıyla gururlandırdı

MUĞLA - Türkiye Tenis Federasyonu 10 Yaş Kış Kupası Türkiye Serisi Turnuvası'na katılan Azra Alya Aydın turnuvanın şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Muğla Göcek'te düzenlenen turnuvalara Taylan Okşan'ın antrenörlüğünde katılan sporcu, elde ettiği sonuç ile Master turnuvalarına da katılma şansı yakaladı.

Azra Alya Aydın'ın şampiyon, Beril Akdemir ve Sarp Lider Aydın'ın yarı finalist olarak tamamladığı turnuvanın sonucunda Milas'ı spor alanında gururlandıran sporcular, bundan sonraki turnuvalarda da yeni başarılara imza atmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Elde edilen başarıların kendilerini motive ettiğini, sporcularını ise daha bir yüreklendirdiğini dile getiren Antrenör Taylan Okşan; Göcek, Ordu, İstanbul ve Antalya olmak üzere 4 grupta düzenlenen turnuvanın Göcek Türkiye Serisi Şampiyonu olduklarını gururla dile getirerek şunları söyledi:

"İlk olarak gruptan birinci olarak çıktık, daha sonra çeyrek final ve final oynayarak şampiyon olduk. Türkiye genelinde 35 sporcunun katıldığı turnuvada 2 yarı finalist ve bir şampiyonluk elde ettik. Seriler Kış Kupası Türkiye Serisi Şampiyonası Turnuvası'nda yarı finalist 1, finalist 2, şampiyon 3 puan almaktadır. Buradan aldığımız sonuç ile master turnuvasına katılma şansını yakaladık. Sporcularım azimle çalıştı, büyük emek verdi. Harcadıkları emeğin karşılığını hem kendileri başarı elde ederek hem de ilçe olarak bizleri gururlandırarak aldı. Bundan sonraki müsabakalarda da başarı elde etmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

Milaslı sporcular tenisteki başarılarıyla gururlandırdı
Milaslı sporcular tenisteki başarılarıyla gururlandırdı
Milaslı sporcular tenisteki başarılarıyla gururlandırdı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Milaslı sporcular tenisteki başarılarıyla gururlandırdı - Son Dakika


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