Millet Bahçesi'ndeki saygısızlığa valilikten jet müdahale
Yerel

Millet Bahçesi'ndeki saygısızlığa valilikten jet müdahale

Millet Bahçesi\'ndeki saygısızlığa valilikten jet müdahale
06.09.2025 15:06
Eskişehir'de Millet Bahçesi'nin girişlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin kazındığı tabelalar Vali Hüseyin Aksoy'un talimatıyla hızlıca yenilendi.

Eskişehir'de Millet Bahçesi'nin girişlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın isminin kazındığı tabelalar Vali Hüseyin Aksoy'un talimatıyla hızlıca yenilendi.

Vişnelik mahallesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde geçtiğimiz günlerde tabelalara saygısızca bir saldırı gerçekleştirildi. Kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismini tabelalardan kazıyıp silmeye çalıştı. Bu konu hakkında bilgi sahibi olan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, onarım çalışmaları yapılması için ilgili kurum yetkililerine talimat verdi. Vali Aksoy'un emriyle, Millet Bahçesi'ndeki o tabelalar bugün onarıldı.

Bakım ve onarım çalışmaları yakında başlayacak

Öte yandan, kent halkı tarafından yoğun şekilde kullanılan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile Dedekorkut Parkı'nda Eskişehir Valiliği tarafından bakım ve onarım çalışmaları yapılacağı öğrenildi. Bu çerçevede, Dedekorkut Parkı ve Millet Bahçesi Çevre Düzenlemesi İşi için geçtiğimiz günlerde ihale yapıldığı belirtildi. İhaleyi alan firma ile sözleşme aşamasına geçildiğini, sözleşme imzalanmasına müteakip yer teslimi yapılarak işe başlanacağını ifade eden yetkililer, 15-20 gün içerisinde çalışmaların başlayacağı bilgisini paylaştı. - ESKİŞEHİR

Recep Tayyip Erdoğan, Yerel Haberler, Hüseyin Aksoy, Politika

Son Dakika Yerel Millet Bahçesi'ndeki saygısızlığa valilikten jet müdahale - Son Dakika

