Gaziler Günü'nde Miniklerle Buluşma - Son Dakika
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Yerel

Gaziler Günü'nde Miniklerle Buluşma

Düzce Belediyesi Gündüz Bakımevi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şubesi üyelerini ağırladı.

19.09.2024 16:38
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Düzce Belediyesi Gündüz Bakımevi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şubesi üyelerini ağırladı. 19 Eylül Gaziler Günü'nde yapılan ve gaziler ile minikleri bir araya getiren sürpriz ziyaret, renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Düzce Şubesi ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şubesi'ne bağlı Kıbrıs Gazileri ile muharip gaziler, 19 Eylül Gaziler Günü'nde Düzce Belediyesi iştiraki olan BelKA İnsan Kaynakları bünyesinde faaliyet gösteren Gündüz Bakımevi'ni ziyaret ederek, 4-6 yaş aralığındaki minikler ile bir araya geldi.

Türk Bayrakları ile karşılaştıkları gazilerin kalpaklarını takan minikler, merak ettikleri soruları yönelttikleri gazilere 'Vatan size minnettar' diyerek saygılarını dile getirdiler.

Çocuklara teşekkür ederek, samimiyetle sordukları sorulara cevap veren gaziler, hatıra fotoğrafı da çektirmeleri sonrası gündüz bakımevinden ayrıldılar. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce Belediyesi, Türkiye, Yerel, Düzce, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziler Günü'nde Miniklerle Buluşma - Son Dakika

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