Minik Sporcular Sıcaktan Serinledi

Yerel

Antalya'nın İbradı ilçesinde bulunan İbradı- Ormana spor köyüne kampa gelen minik sporculardan Alanya Arslanları Futbol okulu sporcuları termometrelerin 32 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle Üzümdere Irmağında biriken gölette atlayarak antrenörleri ile birlikte serinleyip, suda oyunlar yaparak çocuklar doyasıya eğlendiler.

Üzümdere ırmağında oluşan gölete serinlemek için giren 11 yaşındaki Bedri Arlı, Alanya Arslanları spor kulübü olarak İbradı'ya geldik. Serinlemek için Üzümdere ırmağına geldik. Burası çok güzel bir yer dedi.

11 yaşındaki sporcu Arda Taha Caymaz, "Kamp için Alanya'dan İbradı-Ormana spor köyüne geldik. Serinlemek için ırmakta biriken gölete geldik. Burada suya girerek serinledik ve eğlendik. Çok güzel bir yer" şeklinde konuştu. - ANTALYA