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Misafirperver Hopa

Sefa Aydın, dünyayı gezen Şahrier Azizov'u evinde misafir ederek sosyal medyada ilgi topladı.

10.02.2025 10:30
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Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan Sefa Aydın, tek tekerlekli bisikletiyle dünyayı gezen Tacikistan uyruklu Şahrier Azizov'u evinde misafir etti. Aydın'ın bu misafirperverliği, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Artvin'in Hopa ilçesinde tek tekerlekli bisikletiyle dünya turuna devam eden Tacikistan uyruklu Şahrier Azizov'un yolda karşılaştığı Sefa Aydın'la yaşadıkları sosyal medyada ilgi gördü.

Karadeniz'in misafirperverliği bir kez daha kendini gösterdi. Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan Sefa Aydın, tek tekerlekli bisikletiyle dünya turuna çıkan Şahrier Azizov'u yolda gördü ve onu evinde misafir etti. Aydın, onu evine davet ederek ona sıcak bir yemek ve kahvaltı hazırladı. Ayrıca, rahatça dinlenebilmesi için ona yatak sağladı ve çamaşırlarını yıkayabilmesi için banyoyu gösterdi. Sefa Aydın, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabında paylaştı. Bu içten misafirperverlik, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük takdir topladı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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