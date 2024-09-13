MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas liderleriyle görüştü - Son Dakika
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Yerel

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas liderleriyle görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara\'da Hamas liderleriyle görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın Ankara'da Hamas Siyasi Büro liderlerini ağırladı. Görüşmede, İsrail-Filistin ateşkes müzakereleri ve esir takası konuları ele alındı. Gazze'deki insani durum ve kalıcı ateşkes için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Zirvede Hamas tarafından kimlerin yer aldığı ise belirtilmedi.

13.09.2024 20:41
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas Siyasi Büro liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

KALIN, ANKARA'DA HAMAS LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas Siyasi Büro liderlerini ağırladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT Başkanı Kalın ve Hamas Siyasi Büro liderleri arasında yapılan görüşmede; İsrail- Filistin arasında ateşkes müzakerelerinde gelinen son nokta ve esir takası konuları ele alındığı belirtildi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas liderleriyle görüştü
MİT Başkanı İbrahim Kalın

KALICI ATEŞKES VE İNSANİ YARDIM GÖRÜŞÜLDÜ

İnsanlık dramının yaşandığı Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve daha fazla insani yardımın bölgeye ulaştırılması için atılabilecek somut adımlar değerlendirildiği görüşmede, Hamas'ın, müzakere sürecindeki yapıcı ve olumlu tavrının altı çizilirken, İsrail'in BMGK kararlarıyla desteklenen ve mutabık kalınan öneri metnine yeni şartlar getirmesinin ateşkes sürecini zorlaştırdığı kaydedildi. Yapılan görüşmede, İsrail'in katliama yol açan saldırılarını sürdürmesinden duyulan endişe de dile getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sürecin başından bu yana ateşkesin sağlanması için taraflar ve ilgili tüm aktörler ile temaslarını sürdürmeye devam ettiği, önemli bir rol üstlenildiği belirtildi. MİT'in Hamas üst yönetimi, İsrail, Mısır, Katar ve ABD başta olmak üzere bütün aktörlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğü kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da Hamas liderleriyle görüştü - Son Dakika

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    Yorumlar (20)

  • Sahin Alağan: Rabbım kardeşlerimizin yardımcısı olsun amin 116 48 Yanıtla
    ZIPPO null: Amin inşaAllah. Bizlerinde yardımcısı olsun İnşaAllah. Bizim hesabımız zor halimiz perişan yardım edemiyoruz izliyoruz... 20 8
  • Mehmet Erginer: Ülke kimlere kaldı 78 76 Yanıtla
    Mehmet Aydoğdu: Ne bekliyordun ? eskilerde kimler vardıki şimdikileri beğenmiyorsun. 19 19 Ismail Cicek: Geç başa seni deneyelim birde 4 13 Metin Celik: Teröristleremi kalsaydı 1 1
  • ökkeş Kalem: Devlet kadroları terör örgütü ile medya önünde görüşüyor sonra diyoruz ki ABD PKK yi besliyor peki siz ne yapıyorsunuz terör örgütü Hamas ile görüşmek nedir 47 53 Yanıtla
    Ömer Güldoğdu : ülkesini başka Bir ülkenin işgaline karşı savunanlar ne zamandan beri terörist oldu. atalarımız kurtuluş savaşı mücadelesi verirken atalarinizda terörist miydi? 31 23 ökkeş Kalem: Devletin üniformasını giymeyen eline silah alan herkes terörist böyle kabul edilir 4 3
  • Talat Yelbuz: UCM NETANYAHU ILE BİRLİKTE BU ADAM ICINDE TUTUKLAMA TALEP ETTI COK MERAK EDİYORUM NETANYAHU TUTUKLANSIN DIYENLER BU ADAMI NASIL AĞIRLIYOR 29 50 Yanıtla
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