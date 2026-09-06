MSB: Girne açıklarında batan gemide arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Girne açıklarında batan yolcu gemisine yönelik Deniz Kuvvetleri tarafından yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü açıkladı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, TCG Alemdar gemisini ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip etti.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Girne açıklarında batan yolcu gemisine yönelik yürütülen arama kurtarma faaliyetlerinin sürdürüldüğünü açıkladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Deniz Kuvvetleri tarafından Girne açıklarında batan yolcu gemisine yönelik arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı. KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu'nun da TCG Alemdar gemisini ziyaret ederek çalışmaları yerinde takip ettiği kaydedildi.
Kaynak: İHA
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